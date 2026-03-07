Ecco la “Denominazione comunale”: si incomincia con la Patata di Oreno

Una “Denominazione comunale” per la tutela e la promozione dei prodotti e le attività di pregio presenti sul territorio.

“Denominazione comunale” per la Patata bianca di Oreno

A cominciare da quello che può essere considerato il simbolo della città di Vimercate e in particolare del borgo di Oreno: la patata bianca.

Tutela e valorizzazione dei prodotti del territorio

La scorsa settimana la Giunta comunale ha dato il via libera al Regolamento per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle produzioni artigianali agro-alimentai locali di pregio. Con la contestuale istituzione della “De.co”.

Un documento, realizzato in collaborazione con il Pane, il Parco agricolo nord est, che nella prossima seduta sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale e che fa esplicito riferimento alla “Patata bianca di Oreno”, simbolo della sagra che si tiene a settembre, organizzata dal Circolo culturale orenese che proprio quest’anno celebrerà il 60esimo di fondazione.

Presto anche un logo

Un Regolamento che è frutto di un lungo lavoro in capo, come detto, al Pane, e che, per quanto riguarda la patata, ha come base di riferimento il disciplinare di coltivazione e il riconoscimento tra i prodotti storici da parte di Regione Lombardia. Tra i prossimi passi anche la creazione di un logo ufficiale.

In particolare la “Denominazione comunale” mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura, le tradizioni e gli usi locali; tutelare la storia, le tradizioni e i sapori; valorizzare anche prodotti di recente ideazione; riconoscere prodotti di pregio, anche non tradizionali ma rappresentativi del territorio, anche con riferimento alla sua denominazione; salvaguardare le tradizioni locali e promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive.

In sostanza, quindi per ottenere la “De.co.” i prodotti dovranno essere ideati, sviluppati e realizzati nell’ambito del territorio di Vimercate.