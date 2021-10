Ecco la Giunta di Francesco Cereda

Vimercate

Presentati ufficialmente i 5 assessori, quattro dei quali alla prima esperienza in Giunta.

Presentata ufficialmente ieri, mercoledì 27 ottobre, la squadra degli assessori che compone la Giunta comunale di Vimercate guidata dal neo sindaco Francesco Cereda.

Nessuna novità nei nomi rispetto a quanto circolato nei giorni precedenti e anticipato martedì dal Giornale di Vimercate.

La vicesindaco si occuperà di Rigenerazione urbana

Il ruolo di vicesindaco è stato assegnato a Mariasole Mascia, consigliere comunale uscente di Azione, esponente di Vimercate futura, in passato nella Giunta di Paolo Brambilla.

Si occuperà di Rigenerazione urbana, progetti speciali: apertura piscine comunali, area ex ospedale; promozione della pratica sportiva e della cultura del movimento; Spazio Città e Servizi demografici; Affari generali e contenzioso; Bilancio, PNRR, Finanziamenti europei; Atti di programmazione.

Assessore alla Cura della persona

Della "Cura della persona" se ne occuperà Maria Teresa Foà, ex insegnante, esponente del Pd. In particolare: Politiche sociali, Istruzione, comunità, Risorse umane del Comune di Vimercate, Politiche del lavoro.

Assessore alla Cura della città

La "Cura della Città" è stata assegnata a Sergio Frigerio, esponente del Pd. L'area di competenza comprende: Bellezza e decoro, Politiche ambientali, Lavori pubblici, Manutenzioni, Edifici comunali, Edilizia scolastica e Tutela animali.

Assessore alla Promozione della città

Della "Promozione della città" se ne occuperà Angelo Marchesi, esponente del Pd, ex dirigente del settore Cultura del Comune ed ex direttore del Must. Le sue deleghe in particolare riguardano: Turismo, Commercio, Beni ed Attività culturali, Biblioteca civica, Must.

Assessore della Vimercate delle opportunità

Le deleghe che riguardano la "Vimercate delle opportunità" sono state assegnate a Riccardo Corti, esponente di Articolo Uno, alla prima esperienza amministrativa. In particolare si occuperà di: Partecipazione, Comunicazione, Politiche giovanili, Associazionismo, Politiche di genere, Lotta alle mafie e alla corruzione, Innovazione digitale e Sistemi informativi.

Le deleghe del sindaco

Il sindaco Cereda ha tenuto per sé alcune deleghe: Mobilità e dossier Pedemontana e Metropolitana, Polizia locale e Protezione civile/sicurezza lavoro, Politiche dello sviluppo, Rapporti sovracomunali e Coordinamento servizi di rete/partecipate.

Le parole del sindaco:

"La nuova Giunta è un mix di novità, per segnare anche una discontinuità con il passato ed esperienza per avere la possibilità di partire sin da subito ad affrontare alcuni dossier importanti", ha spiegato il primo cittadino.

Domani, venerdì 29 ottobre, si terrà la prima seduta di Giunta.