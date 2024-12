Ecco la meraviglia del Giardino Sottocasa

Un angolo di Paradiso pronto per essere consegnato, per sempre, alla città. Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori (l’apertura ufficiale è prevista tra febbraio e marzo prossimi) di sistemazione e riqualificazione del Giardino Sottocasa, a Vimercate.

Il recupero del Giardino Sottocasa

Si tratta della grande fetta di area verde comunale, adiacente alla dimora di delizia, sino ad ora rimasta chiusa e che andrà ad aggiungersi al Parco Sottocasa da sempre fruibile dalla cittadinanza. Di fatto raddoppiandone la superficie.

Ieri, martedì 17 dicembre, la conferenza di presentazione dell’intervento ormai ai ritocchi finali, che non si limita al recupero dello spazio fisico, dei suoi alberi, delle sue essenze e di alcuni manufatti storici (la coffee house e la grotta su tutte), ma che include un piano articolato di iniziative volte a valorizzare la storia e la peculiarità di questo luogo.

Il progetto: previsto anche un sito web

Il progetto prevede, infatti, anche la realizzazione di una guida cartacea che racconta la storia e le bellezze del parco, le informazioni botaniche e turistiche; la posa di pannelli informatici e audioguide; un sito web (giardinosottocasa.it); un podocast. Infine, un programma di iniziative didattiche e culturali per le scuole, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, con laboratori, visite guidate, programmi agro-didattici (è in fase di realizzazione anche un orto didattica) e una programmazione di eventi per tutte le età.

Il sindaco: "Un unico percorso nel verde da Palazzo Trotti a via degli Atleti"

Ad aprire la conferenza il sindaco Francesco Cereda con i suoi assessori, affiancato dal progettista dell’intervento, Giovanni Sala, e dai tenici che hanno contribuito al progetto a vario titolo.

"Un intervento per noi cruciale, perché la riapertura del Giardino Sottocasa porta con sé anche quella del corpo centrale della villa - ha tenuto a sottolineare il primo cittadino - Il salone centrale verrà utilizzato come porta d’ingresso al Giardino consentendo una riconnessione complessiva degli spazi del centro".

Un progetto da 2 milioni di euro, a costo zero per il Comune

Riqualificazione a costo zero per il Comune, finanziata interamente (uno dei 100 progetti sui quasi mille presentati), per quasi 2 milioni di euro con i fondi del Pnrr

Intervento che va oltre la sistemazione dell’area e le iniziative per la sua fruizione e che si inserisce nel progetto più complessivo voluto dall’Amministrazione comunale per creare un unico percorso nel verde e nelle bellezze di Vimercate che da Palazzo Trotti, attraverso la nuova piazza che aprirà nei primi mesi del prossimo anno tra il Municipio e via Vittorio Emanuele II, e il suo parco porti a Villa Sottocasa (a Giardino aperto chi passeggerà potrà raggiungerlo passando direttamente nella corte d’onore e nel salone principale della villa dove verrà creato un camminamento ad hoc) e dal Giardino, attraverso un duplice collegamento, alla parte di parco già aperta. Infine all’area boscata, oasi Wwf tra via Galbussera e la ex Sp2, fino a raggiungere la cittadella dello sport di via degli Atleti.

Il taglio del nastro in primavera

Dopo la conferenza tenutasi a Palazzo Trotti, il trasferimento nel giardino per ammirarne le bellezze e toccare con mano la trasformazione ormai in dirittura d’arrivo, anche grazie alla recente riqualificazione delle facciate anteriore e posteriore dell’ala nobile della villa.

Taglio del nastro, come detto, all’inizio della primavera.

E l'ala privata?

Resta la grande incognita del futuro dell’ala privata della villa, di proprietà della famiglia Berlusconi, riqualificata ma ferma al palo da anni.

La conferenza e la visita al Giardino Sottocasa