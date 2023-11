E' stata presentata oggi, martedì 28 novembre, alla fiera di Bergamo e domenica prossima, 3 dicembre, sarà possibile vederla in via Solferino a Meda.

Ecco la nuova auto della Polizia locale di Meda: avrà un compito speciale

Parliamo della nuova auto della Polizia locale medese. Non una semplice vettura, ma un mezzo di trasporto che avrà un compito speciale: quello del trasporto organi in tutto il Nord Italia.

Si tratta di una Alfa Romeo Giulia Q4, veicolo ad alte prestazioni che, grazie ad una convenzione già sottoscritta con l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), avrà dunque un compito particolarmente importante che vede la città medese tra le prime a fornire questo servizio per la collettività.

Come detto, domenica 3 dicembre sarà possibile vedere l’auto ed il suo allestimento in via Solferino a Meda in occasione delle manifestazioni natalizie che interesseranno le vie del centro.