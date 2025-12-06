Ecco la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Taglio del nastro ad Agrate per l'attrazione attesa da piccoli e grandi.

Via alle danze. E’ stata inaugurata nella mattina di oggi, sabato 6 dicembre, ad Agrate Brianza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita dall’Amministrazione comunale nel parcheggio di via Battisti, davanti ai Giardini di Villa d’Adda.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Simone Sironi e la Giunta comunale quasi al completo.

Le parole del vicesindaco

Al vicesindaco Claudio Galli il compito di aprire idealmente la pista.

Il taglio del nastro

I prossimi eventi natalizi

Intanto la programmazione natalizia entra nel vivo. Tra gli eventi del prossimo fine settimana, da non perdere sabato 13, alle 16, nella chiesa del convento di via don Minzoni, “Il Natale che vorrei” con la Schola Cantorum Sant’Eusebio.

Sabato 20 dicembre, mercatini di hobbisti e prodotti tipici per le vie del centro. Nel pomeriggio il tradizionale scambio di auguri in piazza con amministratori comunali e associazioni, che verrà ripetuto domenica 21, nel pomeriggio, a Omate all’interno di un programma di di eventi per grandi e piccoli