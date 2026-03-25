Ecco “La Prospettiva”: rivista di architettura fatta in classe

Una rivista di architettura fatta a scuola.

La rivista di architettura degli studenti del Vanoni

La classe 5R CAT dell’Istituto superiore Vanoni di Vimercate è pronta a presentare al pubblico il primo numero di “La Prospettiva”, la rivista architettonica nata dall’entusiasmo e dalla creatività dei suoi studenti.

In biblioteca la presentazione de “La Prospettiva”

L’appuntamento è in programma per martedì prossimo, 31 marzo, alle 17.30 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica, in piazza Unità d’Italia 2/g. Un pomeriggio che celebra non solo un traguardo scolastico, ma anche la voglia dei giovani di raccontare l’architettura con uno sguardo fresco e contemporaneo.

Il progetto

Il progetto editoriale, sviluppato nell’ambito del percorso di studi in Costruzioni, Ambiente e Territorio, rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo dell’architettura e del progetto, visto attraverso gli occhi di chi si sta formando per diventarne protagonista.

L’evento è aperto a tutti.