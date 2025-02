Ecco la «Scatola dell’onestà». Prodotti agricoli a disposizione dei clienti con un patto d’onore

Il nome, «Honesty box», dice già molto. Un sistema di vendita di prodotti naturali fondato appunto sull’onestà e la fiducia verso il cliente che da tempo ha preso piede in particolare nel Nord Europa e che ora sta approdando anche da noi grazie alla lungimiranza e alla voglia di scommettere di alcuni imprenditori.

Ecco la «Scatola dell’onestà»

Tra questi c’è anche l’azienda agricola «Simone Green» di Agrate, di Simone e Annalisa Cantù. Una realtà molto conosciuta sul territorio per la produzione in particolare, ma non solo, di miele e suoi derivati.

Dalla scorsa settimana lungo la strada di campagna (l’accesso è da via San Martino, una traversa di via De Gasperi) che porta all’azienda agricola è comparsa una «Honesty box», una cassetta dalla quale i clienti possono prelevare i prodotti sulla fiducia.

A spiegare come funziona è Annalisa Cantù.

«Nella cassetta vengono caricati i nostri prodotti - racconta - Naturalmente il miele, in questo periodo soprattutto di Castagno e Millefiori), ma anche propoli, pappa reale, uova, birra artigianale. A breve incominceremo anche con la verdura di stagione. All’esterno è affisso un listino prezzi e ogni prodotto è accompagnato dal suo scontrino. I clienti possono pagare in contanti, lasciando i soldi in un cassetto (c’è anche la possibilità di prelevare il resto ndr), oppure attraverso un’applicazione. In sostanza tutto è lasciato all’onestà dell’acquirente».

Un progetto innovativo

Nessuno è infatti sul posto per controllare che il pagamento venga effettivamente fatto a fronte del prodotto prelevato. «Si va sulla fiducia, sull’onestà, come dice il nome dell’iniziativa - spiega ancora Annalisa - Nel Nord Europa funziona molto e contiamo che sia così anche da noi. Siamo convinti che dare fiducia ripaghi e crei un circolo virtuoso di "buoni comportamenti" utili al vivere bene del paese». Per altro presso la cassetta possono essere lasciate anche confezioni già precedentemente prenotate. Insomma un progetto imprenditoriale innovativo che punta a rendere ancor più stretto il rapporto tra produttore e cliente.