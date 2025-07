Bella iniziativa

L'appello della Comunità pastorale "Madonna dell'aiuto" per permettere a tutti i ragazzi di partecipare al campeggio in montagna

Se a Napoli esiste, da tempo, il "caffè sospeso", a Villasanta nascono le... "vacanze sospese". E’ questa l’iniziativa lanciata dalla Comunità pastorale "Madonna dell’aiuto" per permettere a tutti i bambini e ragazzi di prendere parte al tradizionale campeggio in montagna.

Ecco le vacanze estive "sospese" per le famiglie in difficoltà economica

I costi per l’iscrizione, come sempre in ambito parrocchiale, sono contenuti, ma ci sono famiglie per le quali anche poche decine di euro pesano come macigni sul bilancio domestico. Ed ecco l’idea di chiedere, a chi quella spesa può permettersela, di sostenere l’iscrizione delle bambine e dei bambini che, altrimenti, non potrebbero prendere parte alla vacanza comunitaria.

"L’estate rappresenta un momento importante per i ragazzi, perché è quel periodo dell’anno in cui si trovano, convivono e condividono - spiega il parroco don Massimo Zappa - Pensando alle vacanza però non possiamo nascondere il fatto che alcune famiglie della nostra comunità fanno fatica a livello economico a causa di questo periodo di forte incertezza, anche sociale. Per cui abbiamo pensato di dare vita a questa iniziativa affinché nessuno rimanga indietro"

Un gesto semplice per il prossimo

Il progetto, di assoluto valore, è stato accolto con favore della comunità che ha già risposto presente all’appello lanciato dal parroco:

"Quella di Villasanta è una comunità molto attenta al prossimo e lo ha dimostrato anche in occasione delle varie iniziative lanciate durante l’Avvento e la Quaresima - prosegue don Massimo - Sono certo che anche questa volta sarà così. Del resto la vacanza in montagna è un’esperienza non solo di svago, ma anche di crescita per tutti i ragazzi: lasciare che qualcuno vi rinunci solo per una questione economica sarebbe un vero peccato".

