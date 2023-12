Ecco quanto costano gli amministratori comunali di Vimercate

Quanto guadagneranno nel 2024 sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale di Vimercate? Lo spiega una determina licenziata nei giorni scorsi dall'Ufficio segreteria e contratti del Comune.

Il costo complessivo degli amministratori di Vimercate nel 2024

Innanzitutto il costo complessivo dell'Esecutivo, a cui si aggiunge quello della presidenza del Consiglio, che secondo i calcoli per il 2024 ammonterà a 180.700 euro. Una spesa che è imputabile in gran parte (166.500 euro) agli stipendi degli amministratori, a cui va aggiunto il pagamento dell'Irap a carico del Comune, pari al'8,% degli stipendi, ossia 14.200 euro.

Il compenso del sindaco

In particolare per il ruolo di primo cittadino la recente normativa, per i Comuni della grandezza di Vimercate, ha deciso che il compenso lordo debba essere pari al 30% del trattamento economico riservato al presidente della Regione.

Ed ecco quindi che per il 2024 il sindaco di Vimercate Francesco Cereda (lavoratore dipendente in aspettativa non retribuita) percepirà un compenso mensile lordo pari a 4.140 euro.

I compensi degli assessori e del presidente del Consiglio comunale

Un po' più della metà del sindaco percepirà la sua vice, Mariasole Mascia (lavoratrice autonoma), che nel 2024 avrà un compenso mensile lordo di 2.277 euro.

Stesso compenso mensile per gli assessori Maria Teresa Foà (pensionata), Sergio Frigerio (lavoratore autonomo) ed Elena Lah (lavoratore autonomo) pari a 1.863 euro ciascuno.

La metà esatta, invece, 931,50 euro al mese, per l'assessore Riccardo Corti in quanto lavoratore autonomo non in aspettativa (e quindi con compenso dimezzato).

Infine la normativa prevede, per i Comuni come Vimercate con più i 15mila abitanti, anche un compenso ad hoc per il presidente del Consiglio comunale, Davide Nicolussi, (lavoratore dipendente non in aspettativa e quindi con compenso dimezzato): anche per lui 931,50 euro mensili.