Eco Lamber, sei giovani di Carate in campo per l'ambiente

Si chiama «Eco Lamber»: è il progetto nato a Carate Brianza per dare forma concreta sul territorio ad iniziative di sostenibilità ambientale.

A lanciarlo sono stati sei giovani - cinque caratesi (Anna Meregalli, Beatrice Nespoli, Gabriele Villa, Giovanni Cattaneo, Gloria Paoletto) e l’albiatese Laura Adamoli - grazie ai fondi messi a disposizione dal Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps - ESC), il programma dell'Unione europea che offre appunto ai giovani opportunità di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa in tema di inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell’ambiente e della natura, creatività e cultura.

«Ho conosciuto la possibilità dei progetti di solidarietà perché ho svolto volontariato in Irlanda con il Corpo Europeo di solidarietà - spiega al giornale Anna Meregalli - Durante un training ci hanno spiegato quali altre opportunità europee per giovani ci fossero. Così ho iniziato a coinvolgere altri miei coetanei per dare forma concreta anche sul nostro territorio ad un progetto incentrato sull’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità ambientale beneficiando appunto dei fondi europei della durata di un anno».