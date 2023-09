Tre nuove giornate di distribuzione per le utenze domestiche di ecuosacchi ed ecuobox presso i locali dell’ex Combattenti in via Papa Giovanni XXIII, 13 (di fianco a Spazio Città) a Vimercate.

Ecuosacchi ed ecuobox. tre nuove giornate di distribuzione a Vimercate

Venerdì 15, sabato 23 e sabato 30 settembre gli operatori incaricati da CEM Ambiente, saranno disponibili dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per ritirare il materiale è necessario presentare la tessere sanitaria. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare una persona di fiducia. Al momento del ritiro sarà necessario portare la tessera sanitaria della persona per la quale si effettua il ritiro.

Consegna ecuosacchi

Saranno consegnati gli ecuosacchi di dimensioni pari a 30 litri a:

- famiglie residenti in condomini con 41 unità in poi (5 rotoli da 10 sacchi ciascuno). Sul sito comunale è disponibile l’indirizzo dei condomini con 41 unità in poi. Sono esclusi da questa distribuzione i condomini presso il quartiere Torri Bianche.

- famiglie con minori di tre anni - anche se già in possesso di ecuobox – (3 rotoli da 10 sacchi ciascuno)

- alle persone che utilizzano presidi sanitari - anche se già in possesso di ecuobox – (6 rotoli da 10 sacchi ciascuno)

La fornitura prevista è stata stimata per la durata di un anno solare (indicativamente fino a giugno 2024). Se si esegue una corretta raccolta differenziata rimarrà ben poco rifiuto indifferenziato e la fornitura consegnata durerà ben più di un anno.

Consegna ecuobox

Saranno consegnati gli ecuobox:

- alle famiglie residenti in condomini fino a 40 unità che non l’hanno ancora ritirato.

Chi è già in possesso dell’ecuobox e nel proprio nucleo familiare non sono presenti minori di 3 anni o

persone che utilizzano presidi sanitari non devono ritirare nulla.

Infine l'Amministrazione comunale ricorda che all’interno dell’ecuobox può essere conferito direttamente il rifiuto oppure è possibileutilizzare qualsiasi sacchetto.

L’ecuosacco è quindi riservato alle famiglie che non utilizzano l’ecuobox a meno che non rientrino nei due casi specifici: presenza nel nucleo familiare di minori di 3 anni o di persone che utilizzano presidi sanitari.