Dopo la riunione di Varese del 29 maggio scorso con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e un primo approfondimento sulla situazione generale, le Province lombarde hanno affrontato in modo specifico i temi dell’edilizia scolastica e del mercato del lavoro nel corso dell’incontro odierno tra l’Assessore regionale Simona Tironi e il Consiglio Direttivo di UPL – Unione Province Lombarde, riunito a Palazzo Muzio, sede della Provincia di Sondrio.

Edilizia scolastica e lavoro, confronto tra Regione e Province lombarde

Il confronto con l’Assessore Tironi ha rappresentato un importante momento istituzionale di condivisione delle criticità, delle priorità e delle prospettive legate in particolare al patrimonio edilizio scolastico provinciale, che necessita di interventi continui e programmati in materia di manutenzione, sicurezza e adeguamento strutturale, a tutela delle migliaia di studenti che quotidianamente frequentano gli istituti del territorio.

L’Assessore ha evidenziato che, anche per l’anno in corso, il Ministero non ha trasferito risorse alla Regione per questo comparto. La Giunta regionale ha quindi previsto uno stanziamento complessivo pari a 50 milioni di euro entro il 2029 per le scuole di ogni ordine e grado di tutti gli enti locali, articolato in 4 milioni nel 2026, 10 milioni nel 2027 e le restanti risorse tra il 2028 e il 2029. A fronte di un fabbisogno stimato in circa 3 miliardi di euro, tali risorse potranno sostenere principalmente interventi di piccola e media entità, risultando insufficienti per opere strutturali rilevanti in assenza di ulteriori finanziamenti statali. Le Province hanno comunque evidenziato la presenza di interventi già cantierabili per circa 50 milioni di euro, che confidano possano essere finanziati nell’ambito della prossima manovra di assestamento del bilancio.

Centri per l’impiego e PNRR

La discussione si è poi concentrata sul rispetto della scadenza del 30 giugno per il completamento dei lavori dei Centri per l’impiego finanziati dal PNRR. In tale contesto, UPL ha proposto la predisposizione di una lettera sottoscritta da tutti i Presidenti delle Province lombarde, finalizzata a richiedere formalmente una proroga del termine al 31 agosto, come già avvenuto per l’edilizia scolastica.

Nella prosecuzione dei lavori, il Presidente di UPL (e della Provincia di Monza e della Brianza) Luca Santambrogio ha ricordato che la giornata odierna coincide con la conclusione dell’80° anniversario della fondazione dell’Unione delle Province lombarde, costituita a Milano il 17 giugno 1945, sottolineando come, ieri come oggi, sia fortemente avvertita dagli amministratori locali la responsabilità di garantire servizi adeguati a cittadini e imprese.

Il futuro delle Province

I Presidenti Santambrogio e Magrini hanno inoltre relazionato in merito alla loro partecipazione al Direttivo UPI, con particolare riferimento al futuro delle Province e alla necessità di un riallineamento dei meccanismi elettorali per presidenti e consiglieri, nonché al tema della governance e del riconoscimento di una giunta retribuita.

All’incontro hanno preso parte, oltre a Santambrogio e Menegola, i Presidenti delle Province di Como (Fiorenzo Bongiasca), Lecco (Alessandra Hofmann, da remoto), Lodi (Fabrizio Santantonio) e Varese (Marco Magrini), il Vicepresidente della Provincia di Bergamo (Umberto Valois), insieme al Direttore di UPL Dario Rigamonti.