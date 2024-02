Educare attraverso lo sport: l'obiettivo del Biassono Calcio

"Abbiamo il dovere di far divertire i nostri ragazzi ma anche di trasmettergli un modello educativo". Per Giuseppe Parise, responsabile del Settore Giovanile del Biassono Calcio, ci sono tutti i presupposti per creare un progetto fattibile.

Obiettivi del Biassono Calcio

La nuova dirigenza del Biassono Calcio punta tanto alla creazione di un Settore Giovanile che diventi per i ragazzi un punto di riferimento educativo. Il compito spetta al responsabile Giuseppe Parise: calabrese di nascita, nel 1997 viene chiamato dal Cosenza per allenare gli Allievi Nazionali. Nel 2007 il cambio di vita radicale: Parise dice addio al sud Italia per salire al nord, accettando la chiamata del Montichiari. Successivamente l'esperienza alla Cremonese, prima della parentesi Monza nelle vesti di match analyst. Nel 2020 il passaggio alla Trevigliese: alla prima stagione tra i bergamaschi ricopre sia il ruolo di responsabile dell'agonistica che quello di tecnico dell'Under 17 Élite, infine il passaggio al Biassono.

Il Settore Giovanile

«Sto svolgendo un lavoro conoscitivo della società - spiega Parise - Sto inoltre contattando degli specialisti, figure fondamentali per garantire un’identità anche a livello federale. Credo proprio che si possa fare un buon lavoro grazie anche al gruppo di allenatori che si è creato che sono molto disponibili». «Il nostro obiettivo è incrementare sempre più l’idea della coesione come gruppo e società - spiega Parise - Creare in questi ragazzi quel senso di appartenenza che li porti a considerare la società come una seconda famiglia. Abbiamo il dovere di cercare di trasmettere questo concetto ai nostri ragazzi, anche se non è facile. Sicuramente commetteremo degli errori ma abbiamo il dovere morale di provarci per una questione educativa».

Il presidente del Biassono Calcio

Obiettivo condiviso dalla nuova dirigenza del Biassono Calcio, guidata dal presidente Luca Beduschi: «Ci stiamo dedicando a un progetto ambizioso: creare un Settore Giovanile che diventi per i ragazzi un punto di riferimento educativo, con mister di qualità che saranno formati sia a livello calcistico, sia come educatori. Con l’obiettivo di coltivare i nostri ragazzi e farli crescere» ha sottolineato il presidente del Biassono Calcio in una recente intervista.

I lavori al Centro sportivo

Il Centro sportivo Parco rappresenta un potenziale. Sono quasi ultimati i lavori di rifacimento del campo sintetico a 11 giocatori, di un importo pari a circa 430mila euro, «necessari per mantenere sempre uno standard qualitativo ottimo per i nostri atleti e Asd biassonesi - spiega in una nota il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Donato Cesana - Tra qualche giorno, i ragazzi potranno tornare ad allenarsi e giocare nei loro campionati di categoria su un manto completamente nuovo. Era una promessa, è nel nostro programma di mandato, un altro investimento infrastrutturale sportivo realizzato, dopo l’illuminazione led dello stesso campo. Amministriamo con il mandato di rinnovare e migliorare il paese, con tutte le incognite e difficoltà dei tempi nostri, ma lo continuiamo a fare per il bene comune».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 6 febbraio 2024.