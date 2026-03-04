“Educare è un viaggio”: al via un percorso di incontri per riflettere sul mondo dei giovani

Quattro momenti dedicati al tema dell’educazione e alle sfide che il mondo giovanile contemporaneo presenta a famiglie e comunità

A partire dal 9 marzo, il Comune di Villasanta, in collaborazione con la Comunità pastorale “Madonna dell’Aiuto” e il Centro culturale educativo “Don Pietro Spreafico”, presenta un ciclo di appuntamenti dedicati al tema dell’educazione e alle sfide che il mondo giovanile contemporaneo presenta a famiglie e comunità.

Riflettere sul mondo dei giovani

Il programma prevede tre incontri e uno spettacolo teatrale, tutti a ingresso libero, tra Villa Camperio e il Cineteatro Astrolabio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza – genitori, educatori, insegnanti, persone interessate al tema– nuovi punti di vista per comprendere le complessità dell’adolescenza e riflettere sul significato dell’educare oggi. Il programma offre al pubblico una duplice opportunità: da un lato confrontarsi con figure di spicco, esperte a vario titolo dell’educazione giovanile; dall’altro condividere tra genitori dubbi, esperienze e convinzioni. Un modo, insomma, per provare a trovare una rotta da seguire, nell’ottica espressa dal sottotitolo dell’iniziativa, “Ogni viaggio ha bisogno di una direzione, uno scopo”.

Il programma della rassegna

La rassegna parte domenica 9 marzo, con il primo incontro in programma alle ore 20.45 in Villa Camperio. La serata “Che cosa vuol dire oggi educare? E chi educa?” sarà tenuta da don Eugenio Nembrini, sacerdote ed educatore che inviterà il pubblico a una riflessione sul significato dell’educazione nel contesto attuale e sul ruolo delle diverse figure adulte nella crescita dei giovani.

Martedì 18 marzo, sempre alle ore 20.45 in Villa Camperio, “Ascoltare il silenzio: viaggio nel cuore delle adolescenze oggi” con Daniele Biella, giornalista e ricercatore per Save the Children, che accompagnerà i presenti in un approfondimento dedicato all’ascolto delle nuove generazioni, tra fragilità, risorse e cambiamenti sociali.

Doppio appuntamento ad aprile

La rassegna proseguirà ad aprile con due appuntamenti al Cineteatro Astrolabio. Si parte martedì 15 aprile alle 20.45 con “Fuori Campo”, spettacolo teatrale della compagnia “Barabba’s Clown”, ambientato nel mondo dell’adolescenza, dove la ricerca di sé si confronta con le maschere imposte dalla società. Un’occasione per riflettere attraverso il linguaggio del teatro.

Giovedì 17 aprile, ore 17.30, in città arriverà Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e colonna della Nazionale italiana di basket. Sul palco porterà “Non solo canestri: il viaggio di un capitano tra parquet, matematica e solidarietà”. Laureato in matematica e fondatore di Amani Education, Ricci offrirà una testimonianza sul valore dello sport, dell’impegno sociale e della formazione personale.