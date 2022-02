Efficientamento energetico, sicurezza, manutenzioni: tutti gli interventi nelle scuole di Cesano

Il bilancio

Il bilancio degli interventi è stato presentato questa mattina, giovedì 17 febbraio, nel corso di una conferenza stampa.

Scuole di Cesano Maderno: gli interventi nel 2021. Obiettivi: efficientamento energetico, sicurezza, manutenzione straordinaria e ordinaria. 517mila euro per la Salvo D'Acquisto.

Tutti gli interventi nelle scuole di Cesano

Il bilancio degli interventi è stato presentato questa mattina, giovedì 17 febbraio, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte l'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Celestino Oltolini e l'ingegnere Fabio Fabbri, responsabile dell'Area Tecnica Comunale.

L'Amministrazione comunale in questi anni per la riqualificazione degli edifici scolastici ha investito energie e risorse, considerata l'importanza che il tema riveste soprattutto per la sicurezza di studentesse e studenti. ll bilancio degli interventi nell'anno che si è appena concluso dà la dimensione dell'impegno riservato alle scuole in città.

Efficientamento energetico

Negli ultimi tre anni l'Amministrazione Comunale ha messo in cantiere molti interventi per la termoregolazione e il relamping di tutti gli edifici scolastici presenti in città. Per lavori di installazione di sistemi di termoregolazione negli edifici scolastici M. L. King, Calastri, Montessori e Mauri l’importo speso nel 2019 è stato di oltre 121mila euro; nel 2020 è stato di oltre 128mila euro per le scuole Minotti e Salvo D’Acquisto.

Sono iniziati nell'autunno 2021 e tuttora sono in corso interventi pari a 470mila euro per l’installazione di sistemi di termoregolazione nella scuola Borghi e di relamping, cioè di sostituzione e trasformazione a led di tutto il sistema di illuminazione, nelle scuole Calastri, Mauri e Borghi. Tra gli interventi è previsto un impianto fotovoltaico alla Calastri di Cassina Savina e la sostituzione del lucernario in plexiglass con un sistema che garantisca maggiore isolamento termico e protezione dal calore d'estate.

L'attività di sostituzione e trasformazione a led di tutto il sistema di illuminazione sarà estesa negli anni a tutti gli edifici scolastici.

Teleriscaldamento

Dopo gli importanti lavori di scavo per favorire l'allacciamento al forno inceneritore di Desio che hanno interessato in particolare Corso Roma, via Leonardo da Vinci e via Cerati, quest'anno sono state allacciate al teleriscaldamento la Scuola elementare M. L. King, la Scuola media Salvo D’Acquisto, la scuola Sacai, la scuola ex Enrico Fermi / Unitre. Questo intervento ha visto lo smantellamento di tutte le caldaie esistenti non più necessarie.

Copertura della scuola Materna Montessori

Finanziato, progettato e iniziato nel corso del 2020, nella primavera del 2021 è terminato l'intervento straordinario di rifacimento del tetto della scuola dell'infanzia Montessori al Villaggio Snia per una spesa pari a circa 250mila euro. Sono stati sostituiti circa 1800 mq di copertura con una struttura metallica a falde inclinate risolvendo le criticità che si manifestavano da tempo in caso di precipitazioni consistenti.

Spazi scolastici a seguito dell’emergenza Covid

I lavori sono iniziati nell’ottobre del 2020 e si sono conclusi nel febbraio del 2021. L’importo di quadro economico è stato pari a 160mila euro. L’Amministrazione era stata ammessa a finanziamenti statali per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici e si è quindi subito attivata per programmare i lavori necessari ad affrontare in sicurezza la riapertura delle scuole, raccogliendo le esigenze degli istituti scolastici cittadini. Sono stati realizzati interventi riguardanti l’installazione di nuovi cancelli e delimitazioni per consentire l’ingresso e l’uscita da scuola in sicurezza evitando gli assembramenti; inoltre si è provveduto all’adeguamento di servizi e spazi a favore di studenti con disabilità per favorire il distanziamento e la fruizione da parte di tutti gli studenti. Sono anche stati individuati percorsi esterni alternativi per consentire l’ingresso differenziato.

I plessi interessati

Questi i plessi interessati dai lavori:

Montessori : pavimentazione di raccordo tra il cancello laterale individuato come ulteriore accesso e i marciapiedi di perimetro esterno della scuola; creazione di un ulteriore cancello pedonale nella recinzione di separazione del giardino dalla zona di ingresso di via Riccione; new jersey per evidenziare gli spazi esterni destinati alle diverse “bolle” di studenti.

: pavimentazione di raccordo tra il cancello laterale individuato come ulteriore accesso e i marciapiedi di perimetro esterno della scuola; creazione di un ulteriore cancello pedonale nella recinzione di separazione del giardino dalla zona di ingresso di via Riccione; new jersey per evidenziare gli spazi esterni destinati alle diverse “bolle” di studenti. Borghi : percorso di collegamento delle passerelle utilizzate come uscita di emergenza sul retro della scuola; messa in sicurezza dei parapetti delle passerelle e del terrazzo; realizzazione di un cancello a chiusura della piazzola ecologica.

: percorso di collegamento delle passerelle utilizzate come uscita di emergenza sul retro della scuola; messa in sicurezza dei parapetti delle passerelle e del terrazzo; realizzazione di un cancello a chiusura della piazzola ecologica. Calastri : realizzati due tratti di recinzione ai lati del cancello d’ingresso fino al muro della scuola, con un cancello pedonale per ogni lato.

: realizzati due tratti di recinzione ai lati del cancello d’ingresso fino al muro della scuola, con un cancello pedonale per ogni lato. Galilei : realizzazione di un secondo bagno, oltre a quello già esistente, per i bambini con disabilità e di una piattaforma di disimpegno all’esterno per consentire a tutti gli studenti di muoversi in autonomia; sostituzione delle tende frangisole così da poter svolgere le attività in aula con le finestre aperte favorendo il ricambio d’aria.

: realizzazione di un secondo bagno, oltre a quello già esistente, per i bambini con disabilità e di una piattaforma di disimpegno all’esterno per consentire a tutti gli studenti di muoversi in autonomia; sostituzione delle tende frangisole così da poter svolgere le attività in aula con le finestre aperte favorendo il ricambio d’aria. Rodari: nuovo collegamento tra il cancello sul retro (via Misurina) e il campo di pallavolo/basket già pavimentato da cui raggiungere gli ingressi della struttura.

Al via la riqualificazione della media D'Acquisto

Al via la riqualificazione della scuola media Salvo D'Acquisto. Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021 sono stati stanziati 517mila euro per il primo lotto di lavori per la riqualificazione della Scuola media Salvo D'Acquisto. La progettazione definitiva è stata affidata e avviata nel corso del 2021, preceduta da una analisi e valutazione puntuale del rischio sismico e dei relativi interventi. Si tratta del primo di tre lotti che interesseranno prevalentemente le superfici esterne di tutta la scuola per un intervento complessivo di riqualificazione che si avvicina ai 2 milioni di euro. Il primo lotto riguarda la parte della scuola affacciata su corso Indipendenza, comprendente l'ingresso, il piano terra con la Sala consiliare e il primo piano con l'ambiente della mensa. Tre gli obiettivi, sia di questo intervento che di quelli che seguiranno: efficientamento energetico attraverso il rivestimento a cappotto esterno e la sostituzione degli infissi, utile anche per ridurre la bolletta energetica; interventi di adeguamento/miglioramento antisismico; sicurezza antincendio. Per i lotti successivi l'Amministrazione sta puntando anche ad ottenere finanziamenti esterni, per esempio attraverso il PNRR e i bandi di Regione Lombardia.

Interventi di manutenzione ordinaria

Riparazioni, rinnovamenti, sostituzioni, ritinteggiature: nel 2021 le spese sostenute per interventi manutentivi sono state pari a circa 185mila euro suddivisi su 10 plessi scolastici: le scuole dell'infanzia Calastri e Montessori, le scuole primarie Minotti, Rodari, Negri, Borghi, King e Mauri, le scuole secondarie di primo grado Galilei e Salvo D'Acquisto. In particolare, per la Mauri sono stati spesi oltre 57 mila euro, la cifra più elevata, per interventi che hanno riguardato anche la ritinteggiatura degli ambienti interni, per la King oltre 31mila euro con cui sono stati sostituiti anche i sanitari dei bagni, circa 20mila euro sono stati investiti per la Salvo D'Acquisto, più o meno la stessa cifra per la Rodari, oltre 12 mila euro per la Montessori come anche per la Galilei, circa 11mila euro per la Minotti, 9mila euro per la Borghi, quasi 7mila per la Calastri e 6 mila per la Negri.

Riqualificazione di via Cozzi

L'impegno per garantire una maggiore sicurezza degli spazi esterni delle scuole e per favorire il completo superamento delle barriere architettoniche all'ingresso degli edifici scolastici è tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale. Dopo la riqualificazione delle aree nelle vicinanze della scuola Rodari al Molinello con la realizzazione di un ambito di moderazione, la formazione di marciapiedi e adeguati attraversamenti pedonali all'incrocio tra via Verbano/Arno/Tirso e la realizzazione di strutture per il superamento delle barriere architettoniche alla Scuola Galileo Galilei, in questi giorni si è conclusa la riqualificazione della via Cerati antistante i plessi Martin Luther King e Salvo D'Acquisto. L'intervento che ha visto nascere una nuova piazza, luogo da frequentare e vivere, ha soprattutto l'obiettivo di garantire uno spazio sicuro all'ingresso e all'uscita dai plessi scolatici frequentati da più di mille studenti. Si tratta del secondo lotto del più ampio intervento riguardante il quadrilatero Cozzi-Duca D'Aosta-Milano-Cerati. A seguire saranno interessate da importanti interventi anche la via Ada Negri e la via Cerati dove è prevista la realizzazione di nuovi spazi di sosta e la formazione di un nuovo percorso pedonale tra il filare di pioppi presente nel Parco Arese.

Interventi nei giardini delle scuole materne

In questi anni di pandemia gli spazi all'aperto, in particolare delle nostre scuole materne, hanno rivestito un ruolo sempre più importante per la possibilità di svolgere attività in sicurezza. Alla scuola materna Montessori al Villaggio Snia si è provveduto a riprogettare e riqualificare di tutte le strutture per il gioco presenti nell'ampio giardino mentre alla scuola Calastri è stato riqualificato l'anfiteatro presente nel giardino. Per la sistemazione dei giardini delle scuole materne Montessori e Calastri sono stati investiti quasi 78mila euro.

Didattica anche fuori

L'Idea è del Ministero dell'Istruzione, Cesano Maderno la sta già attuando. L'Amministrazione Comunale ha coinvolto le dirigenze scolastiche per un progetto che intende utilizzare gli spazi all'aperto delle scuole per fare didattica. Queste aree vanno attrezzate. Il progetto nella delibera di Giunta sul Piano Giochi prevede 150mila euro nel triennio (2022-2023-2024) per la DAF. I primi 30mila euro saranno utilizzati per ordinare i primi materiali. Le aule all'esterno si possono attrezzare con i cosiddetti "sbanchi", supporti in gommapiuma da appoggiare sulle gambe e con i ciocchi per sedersi, leggeri e mobili. Poi ci sono le coperture e gli anfiteatri all'aperto da realizzare o da sistemare come sta già avvenendo alla Calastri. Gli interventi riguardano 8 plessi scolastici, sei elementari (Mauri, Borghi, King, Negri, Minotti, Rodari) e due medie (Salvo D'Acquisto e Galilei). L'obiettivo è di cominciare a fornire una classe all'aperto (25 sbanchi) per ognuna di queste scuole. La proposta va oltre l'emergenza Covid in una visione nuova della scuola dove l'insegnamento contempla sempre più anche i luoghi all'aperto, in un'ottica nuova, di cambiamento, benessere psicofisico, rispetto della natura.

Obiettivi raggiunti e prossime sfide

“I numerosi edifici scolastici della nostra città sono stati al centro in questi anni di tanti piccoli e grandi interventi - ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici, Celestino Oltolini - molte le aule e gli spazi comuni imbiancati, tanti i plessi oggetto di interventi di efficientamento energetico - afferma l’assessore ai lavori Pubblici Celestino Oltolini. Le nostre scuole sono frequentate ogni giorno da tantissimi cittadini più piccoli che hanno soprattutto la necessità di trovare spazi sicuri e adeguati. Aggiungere qualità, superare le barriere architettoniche, favorire la mobilità ciclabile e pedonale, aumentare la sicurezza sono stati gli obiettivi degli interventi negli spazi esterni urbani più prossimi alle scuole, spazi pensati come luoghi sicuri di incontro socialità, aggregazione, destinati ai più piccoli ma non solo; spazi che possono e devono essere riempiti di creatività e fantasia. Altre sfide ci attendono a cominciare dalla riqualificazione della scuola Salvo D'Acquisto la cui fase progettuale è ormai avviata dopo la fase partecipativa che ha visto coinvolti gli studenti della scuola. Occorre ringraziare per il prezioso contributo le Dirigenze scolastiche perché il raggiungimento degli obiettivi è possibile solo in un contesto di collaborazione, dialogo, confronto e stima reciproca.”

“Le risorse investite in questi ultimi tre anni sulle scuole - afferma l’assessore all’Istruzione Pietro Nicolaci - dimostrano l’attenzione di questa Amministrazione per l’edilizia scolastica. Tale attenzione va proiettata verso il futuro: le prossime Amministrazioni dovranno porsi come obiettivo l’efficientamento energetico. Questo impegno è già iniziato con interventi concreti come il relamping, la termoregolazione, il teleriscaldamento ed è fondamentale che sia implementato. L’impianto fotovoltaico alla Calastri è il primo delle nostre scuole. Bisogna portarlo in tutte le scuole per rendere autonomo dal punto di vista energetico ciascun plesso scolastico. L’autonomia energetica, anche alla luce dell’attuale situazione di crisi energetica, è l’unica strada percorribile”.