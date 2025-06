Eléna rivive nel rombo della sua amata moto e aiuterà gli altri

La sua più grande passione è stata anche quella che le è costata la vita, ma grazie agli amici di sempre le permetterà di continuare a vivere e di fare del bene agli altri. L’energia dirompente e l’entusiasmo contagioso di Eléna Caronni, la 17enne di Meda morta ad agosto dell’anno scorso in un incidente in sella alla moto, non si disperderanno, ma rivivranno nel rombo della sua «bimba», che gli amici hanno sistemato e donato all’associazione La Mototerapia, mettendola a disposizione di chi è in difficoltà.

Il memorial dedicato a Eléna Caronni

La consegna è avvenuta sabato sera, 28 giugno, al campo sportivo di via Cavalla a Seveso, in occasione del memorial dedicato alla 17enne di Meda, studentessa al Ciofs di Cesano Maderno. «Un goal per Eléna» il titolo dell’evento organizzato da amici, AC Base 96 e dall’associazione Le Radici del cuore. Una partita di calcio che ha unito amicizia, ricordi e solidarietà, tra il rombo dei motori, fumogeni e palloncini bianchi e rosa.

La moto di Eléna donata all'associazione La Mototerapia