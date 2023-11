Elezione Rsu in Chateau d’Ax a Lentate. Cigl e Cisl "E' la prima volta di una rappresentanza sindacale nel sito produttivo"

Fillea Cgil Monza e Brianza e Filca Cisl Monza Brianza Lecco esprimono grande soddisfazione per l’elezione della Rsu in Chateau d’Ax nella sede di Lentate sul Seveso. È la prima volta, fanno sapere i sindacati, di una Rappresentanza sindacale unitaria nell’unità produttiva brianzola che occupa, tra impiegati e operai, 64 persone.

Elezione Rsu in Chateau d’Ax a Lentate

I votanti sono stati 49, pari al 76,6 % degli aventi diritto, decretando l’elezione della Rsu composta da due delegati per la Fillea Cgil e uno per la Filca Cisl.

“In un’azienda in cui non era mai stato facile, questi numeri sono importanti e testimoniano oggi una presenza attiva delle organizzazioni sindacali all’interno del sito produttivo”, commentano i dirigenti delle due organizzazioni sindacali Maria Ciociola e Alessandro Vasile, che aggiungono: “Esprimiamo grande soddisfazione per un risultato non scontato: siamo riusciti nel tempo a coltivare una cultura sindacale che oggi sta portando i suoi frutti. I lavoratori ci hanno seguito garantendo una sempre maggiore partecipazione. Questo esito ci riempie di orgoglio”.

Per i sindacati un ottimo traguardo ma anche l'inizio di un progetto di crescita. Come noto, in Brianza, il settore legno-arredo è uno dei più importanti e impiega nella sola provincia circa 36.000 addetti.