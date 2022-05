Elezioni a Meda, mercoledì il faccia a faccia del Giornale di Seregno

Verso il voto

I quattro candidati sindaci si confronteranno sui programmi e sui loro progetti per la città.

Elezioni amministrative a Meda, mercoledì 25 maggio 2022 il faccia a faccia organizzato dal Giornale di Seregno.

Elezioni a Meda, mercoledì il faccia a faccia tra i quattro candidati sindaci

Vi aspettiamo mercoledì 25 maggio, alle 21, in sala civica Radio (vicolo comunale) per il faccia a faccia organizzato dal Giornale di Seregno tra i quattro candidati sindaci in corsa alle elezioni amministrative del 12 giugno.

Programmi e problemi della città

Luca Santambrogio (Centrodestra), Marcello Proserpio (Centrosinistra), Rina Del Pero (Polo civico) e Antonino Villante (Italexit) si confronteranno sui loro progetti per la città, rispondendo alle domande legate ai programmi, alle questioni più significative riguardanti Meda e ai problemi che ancora vanno risolti.

Scambio dei regali e domande del pubblico

Non mancheranno nemmeno il tradizionale «scambio dei regali» tra candidati sindaci, oltre che le domande rivolte dal pubblico.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.