Elezioni amministrative, ecco i candidati sindaci del centrodestra

Accordo trovato, quasi ovunque, per le coalizioni e i rispettivi candidati sindaci del centrodestra nei comuni di Monza e Brianza sotto i 15mila abitanti, in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi.

Accordo chiuso tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Udc

Nella giornata di ieri, venerdì 29 marzo, a seguito dei tavoli di concertazione tra i partiti della coalizione di centrodestra della provincia di Monza e della Brianza, i quattro segretari provinciali Luca Veggian per Forza Italia, Roberto Ceppi per Fratelli d’Italia, Andrea Villa per la Lega e Giuseppe Degradi per Udc hanno ufficializzato l’accordo per sostenere unitariamente i candidati sindaci.

Ecco i candidati

Di seguito l'elenco dei candidati nei rispettivi Comuni: Matteo Baraggia ad Aicurzio, Paolo Vintani a Barlassina, Maurizio Mauro a Bellusco, Cinzia Longhi a Bernareggio, Angelo Mandelli a Burago Molgora, Mariangela Beretta a Camparada, Mauro Pollastri a Caponago; Vincenzo Morena a Cavenago; Fabio Quadri a Cornate d’Adda; Marco Beretta a Correzzana; Massimiliano Rivabeni a Mezzago; Matteo Piuri a Misinto; Cristian Pulici a Roncello; Luigi Dittonghi a Veduggio con Colzano; Gianbattista Pini a Villasanta.

I tasselli che ancora mancano

Tra i Comuni sotto i 15mila abitanti che andranno al voto mancano ancora all'appello per il centrodestra Busnago, Usmate Velate e Lesmo.