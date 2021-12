Elezioni delle Rsu interne in Stmicroelectronics. La Uilm "Violata una delle urne". Voto annullato

Agrate Brianza

Giallo nella vicenda del voto previsto nel mese di dicembre per scegliere i rappresentanti sindacali dei 5mila addetti che lavorano nel sito di via Olivetti.

Violata una delle urne che contenevano le schede per le elezioni delle Rsu interne ad Stmicroelectronics, voto annullato. Un nuovo giallo nella vicenda del voto previsto nel mese di dicembre per scegliere i rappresentanti sindacali dei 5mila addetti che lavorano nel sito di via Olivetti della multinazionale.

Elezioni delle Rsu in Stmicroelectronics. La Uilm "Violata una delle urne"

Come raccontano i colleghi del Giornale di Vimercate in un ampio servizio in edicola da domani martedì 14 dicembre, la Uilm riferisce, attraverso un comunicato, di un blitz avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel locale in cui erano state riposte le urne in attesa di poter riprendere poi con le votazioni il giorno successivo. Un’urna sarebbe stata manomessa e alcune schede sottratte.

Inevitabile quindi l’annullamento delle elezioni che verranno ripetute a gennaio.

«Nessuno ci ferma - hanno commentato il segretario generale di Uilm Vittorio Sarti, insieme al segretario organizzativo Francesco Caruso e a Simona Cavarra, componente del direttivo, candidata per il rinnovo della Rsu - Abbiamo sporto denuncia per quanto accaduto. Siamo sconcertati».

