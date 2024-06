Elezioni per il rinnovo della RSU alla Boffi: la Fillea Cgil fa il pieno di consensi

Alle elezioni per il rinnovo della RSU, la Rappresentanza Sindacale Unitaria, della Boffi Spa, nota azienda di cucine di alta gamma di Lentate Sul Seveso, la Fillea Cgil di Monza e Brianza fa il pieno di consensi ed elegge il 100 per 100 dei componenti: su otto candidati, infatti, sono sei quelli eletti e tutti Fillea Cgil.

Alle tre conferme di Mario Bisconti, Stefano Regondi e Marco Giobbo, si aggiungono tre rappresentanti di nuova nomina: Vincenzo Carbone, Marco Fizzini e Veronica Corengia.

Ne esce rafforzata anche la squadra degli RLS, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: a Bisconti e Giobbo, che sono anche RLS, si aggiunge infatti Ombretta Scotti.

Non nasconde la propria soddisfazione Gian Franco Cosmo, funzionario della Fillea Cgil di Monza e Brianza:

“Questo è un grande risultato non solo per l’elezione dei sei delegati, ma anche per la straordinaria dimostrazione di partecipazione in fase di candidatura che dimostra che c’è attaccamento al sindacato e la voglia di esserci, di partecipare attivamente, da parte dei lavoratori dell’azienda. Un risultato arrivato dopo anni di buon lavoro, il buon lavoro paga sempre”.

“È un’azienda seguita da Cosmo da tanti anni – aggiunge Libera Maria Ciociola, segretaria generale della Fillea Cgil Monza Brianza –, ha fatto un lavoro ottimo insieme alla RSU e i risultati si vedono”.

“230 dipendenti, più del 30 per cento iscritti Fillea e assemblee sempre molto partecipate, la Boffi si conferma una bella realtà”, continua Ciociola, che aggiunge: “Sono felice di come la RSU viva l’azienda, e viva i rapporti con i lavoratori: è un gruppo che riesce a coinvolgere e rendere protagonisti i lavoratori. Questo successo testimonia che la RSU è la vera forza del sindacato”, conclude la segretaria generale della Fillea in Brianza.