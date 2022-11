Elezioni Rsu alla Rovagnati: Fai Cisl primo sindacato

La Fai Cisl si conferma primo sindacato dopo le elezioni RSU negli stabilimenti Rovagnati di Arcore, Biassono e Villasanta, in provincia di Monza.

La federazione agroalimentare e ambientale della Cisl elegge 9 delegati su 13, ottenendo il 72% dei voti espressi nell’azienda, che da oltre 70 anni produce salumi e conta circa 400 lavoratori nei tre stabilimenti brianzoli.

“Importante affermazione per la nostra Federazione che consolida la rappresentanza in azienda eleggendo un delegato in più rispetto alle precedenti elezioni – afferma Stefano Bosisio, Segretario Generale Fai Cisl Monza Brianza – Il risultato è frutto di un grande lavoro di squadra che ci vede impegnati quotidianamente per rispondere ai bisogni dei lavoratori. Un ringraziamento a tutti i candidati e buon lavoro ai neo eletti, che affiancheremo costantemente”.

"Quando viene riconosciuta professionalità e competenza ai delegati, è un ottimo segnale e una grande responsabilità – commenta il Segretario nazionale Fai Cisl Massimiliano Albanese – Ora bisogna continuare a lavorare coesi per affrontare le molte sfide che questo periodo di incertezza e precarietà porta con sé, rafforzando i nostri valori di coerenza, solidarietà e partecipazione”.