Emergenza infermieri all'ospedale di Desio, in arrivo un bando per fine anno

Emergenza infermieri all'ospedale di Desio, dopo la lettera del sindacato risponde il direttore generale dell’Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi.

Emergenza infermieri, la risposta dell'Asst Brianza

Emergenza infermieri, nei giorni scorsi il segretario della Uil Fpm, Massimo Coppia, aveva fatto sapere di avere inviato alla Asst Brianza una lettera in cui evidenziava la grave carenza di infermieri all’ospedale Pio XI di Desio, in particolare, facendo presente di essere pronto a rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro se non ci sarà una soluzione al problema.

"Che ci sia carenza di infermieri non è una novità – afferma Tersalvi – tanto è vero che ci stiamo da tempo muovendo per trovare un rimedio al problema. Da parte nostra abbiamo già fatto un bando per far fronte alla carenza sei mesi fa. Avevano fatto domanda in 240. Erano stati presi un centinaio di infermieri, divisi tra il polo ospedaliero dell’Asst Brianza e le Case di comunità".

Un nuovo bando entro fine anno

A fine anno, ha confermato il direttore generale dell'Asst Brianza, è previsto un altro bando.

"Nel frattempo, in attesa di nuovi infermieri, cerchiamo di fare del nostro meglio – evidenzia – Sì ci può essere qualche situazione di imprevedibilità che può creare delle difficoltà, come nel caso di un reparto a Desio in cui si sono avute due maternità, una malattia e un infortunio sul lavoro. Di conseguenza, nel giro di una settimana, abbiamo avuto quattro persone in meno. Ma questi sono casi limite".

Tersalvi: "Ci stiamo attivando"

Rispetto alle preoccupazioni del sindacato, Tersalvi assicura che a breve ci sarà una risposta. "La direzione generale dell'Asst Brianza si sta attivando e c’è la volontà di sfruttare ogni possibilità per riequilibrare la situazione. Il fenomeno interessa tutta la Lombardia, noi confidiamo nel prossimo bando di fine anno", conclude.