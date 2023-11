Emergenza medici, a Carate Brianza in mille senza assistenza

Torna a farsi sentire l’emergenza legata ai medici di base a Carate Brianza.

Attivo l'ambulatorio medico in ospedale a Carate

Sono circa un migliaio i pazienti caratesi senza assistenza che dovranno rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo presso l’ospedale di Carate per farsi curare.

Dal primo novembre il dottor Claudio Perconte, con incarico a tempo determinato, che aveva preso il posto nell’ambulatorio in via Don Costante Mattavelli che era della dottoressa Marina Sirtori a riposo dopo il pensionamento, ha lasciato Carate Brianza e i suoi assistiti «temporanei». Prima di lui, pochi mesi fa, a fine giugno, aveva lasciato - andando in pensione - anche il dottor Giovanni Mascheroni.

Medici in pensione

Nel 2022 erano stati due i medici ad andare in pensione: il dottor Stefano Calderini, classe 1957, e la dottoressa Carmen Motta, che hanno cessato il servizio lasciando di fatto scoperti almeno tremila pazienti che avevano inizialmente dovuto rivolgersi all’Ambulatorio temporaneo attivato per la carenza di professionisti.

La stessa cosa avverrà ora dopo il trasferimento di Perconte. Nell'impossibilità di reperimento di medici disponibili ad acquisire questo ambito, con incarico provvisorio e al fine di garantire continuità nell’assistenza sanitaria, gli assistiti del dottor Perconte potranno quindi avvalersi dell'assistenza sanitaria garantita attraverso lo specifico ambulatorio medico temporaneo (AMT) attivo presso il presidio ospedaliero di via Mosè Bianchi.

Come accedere all'ambulatorio

L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di ATS Brianza 039 236 9000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure scrivendo una mail a amt.carate@ats-brianza.it

Gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di ATS Brianza nella sezione Ambulatori Medici Temporanei (AMT), ma a breve sarà attivo anche un servizio di consultabilità telefonica attraverso il quale, nelle giornate e nelle fasce orarie che saranno indicate sul sito, sarà possibile parlare direttamente con il medico dell’AMT, al fine di ottenere un consulto sanitario telefonico.

Critico il Pd di Carate Brianza

Sulla vicenda è intervenuto anche il Pd, per bocca del capogruppo Fabio Casiraghi: «A luglio siamo stati accusati dal sindaco e dalla sua maggioranza di creare inutili allarmismi, ma a quanto pare la situazione dei medici di Medicina generale in città è piuttosto seria e preoccupante».