Vimercate

I locali di proprietà comunale sono da oggi destinati per la raccolta di cibo ed indumenti e saranno adibiti anche ad un eventuale luogo di prima accoglienza temporanea.

Con l’ordinanza a firma del Sindaco di Vimercate Francesco Cereda inizia oggi, lunedì 4 aprile l’attività del centro San Gerolamo come punto di raccordo comunale per la gestione dell’emergenza profughi in arrivo dall’Ucraina.

Emergenza profughi dall'Ucraina, in campo da oggi il centro San Gerolamo

I locali di proprietà comunale sono da oggi destinati per la raccolta di cibo ed indumenti e saranno adibiti anche ad un eventuale luogo di prima accoglienza temporanea in caso risultino impraticabili e non immediatamente altre sistemazioni già attive come la disponibilità di immobili presso privati enti e associazioni.

Il centro san Gerolamo, gestito dai volontari della protezione civile di Vimercate e dai volontari civici coodinati dal comandante della Polizia Locale, oltre a centro di ascolto e aggregazione per i profughi accoglierà anche cibo e indumenti.

Dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con ingresso da via San Gerolamo 9 si potranno dunque consegnare prodotti alimentari a lunga conservazione: ad esempio tonno, carne in scatola, legumi, pasta, riso, farina, biscotti, zucchero, latte in polvere, omogeneizzati, pannolini e assorbenti.

Vengono raccolti anche prodotti per l’igiene personale quali sapone liquido, dentifricio, spazzolini, doccia shampoo e indumenti Nuovi per adulti (signore e ragazze) e per bambini/e e ragazzi/e puliti, selezionati e in buone condizioni.

Al Centro sarà attivo anche un ambulatorio infermieristico gestito dall’AVPS attivo dal lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00. Infine la CIR (cooperativa di ristorazione) offrirà il pasto ad un costo calmierato. A collaborare con l’Amministrazione Comunale non mancherà il fondamentale supporto di associazioni ed enti che, ognuno per la sua parte, contribuirà all’emergenza.

Possibile consegnare cibo e prodotti personali anche alla Caritas

Alla Caritas nella sede di via Mazzini 33 il martedì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 potranno essere consegnati prodotti alimentari e per l’igiene personale nella stesse tipologie per il centro San Gerolamo e si occuperà anche della distribuzione di quanto raccolto. Sempre in via Mazzini 33 offrirà l’ACLI un supporto legale e sarà attivo lo sportello MELC (domanda e offerta nel settore della cura e della assistenza agli anziani) e il CEAF con assistenza alle madri e assistente sociali.

In via de Castillia,2 la San Vincenzo si occuperà solo della distribuzione degli indumenti il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18

Tamponi gratuiti

Prosegue poi il servizio offerto dalle Farmacie comunali di via Passirano 20/b e via Don Lualdi 6 (Ruginello). Le farmacie comunali di via Passirano 20/b e via Don Lualdi 6 a Ruginello dove è possibile effettuare gratuitamente il tampone ai cittadini ucraini in arrivo a Vimercate. A seguito del tampone se negativo sarà rilasciato l'attestazione di green pass base e consegnato un piccolo kit in omaggio contenente 5 mascherine FFP2 e un barattolo di gel disinfettante. Eventuali casi di positività saranno segnalati direttamente al Comune per procedere con l’isolamento. I cittadini ucraini possono recarsi presso le farmacie comunali con un documento di identità (anche ucraino) e accompagnati da chi li ospita o da un cittadino residente in Italia.

Il Centro del Riuso Panta Rei di via Manin, 20 organizza la raccolta e distribuzione di ingombranti: materassi, cuscini, coperte, passeggini e vettovaglie. Questi gli orari di apertura per il RITIRO giovedì 14 - 18; sabato 10 - 12 e 14 - 17; mentre per la RACCOLTA lunedì 14 – 17 e giovedì 10 – 12.

Accoglienza scolastica

Infine il mondo scolastico: gli istituti effettuano una raccolta di materiale e si occupano dell’inserimento, supporto psicologico, pedagogico e del potenziamento linguistico. Anche il GDV gruppo Dopolascuola di Vimercate organizza un supporto allo studio su indicazione delle scuole mentre IL COI Franco Verga e la cooperativa Ippocampo organizzano corsi di italiano per tutte le età.

Sempre per i minori il centro di psicologia Il Fenicottero di via Monte Grappa, 13 è disponibile un’equipe formata da una psicologa dell'età evolutiva, una psicoterapeuta, un'arteterapeuta e una logopedista. Questo spazio è dedicato ad incontri per bambini 3/10 anni condotti da una psicologa/psicoterapeuta e un'arte-terapeuta: materiali creativi, gioco, arte per esprimere il loro vissuto e si relazionino con altri bambini e persone.

Ogni giovedì (due gruppi) 10.30 - 12.30 - Tel: 3935085634 - gli incontri sono gratuiti.

Mentre il cohousing “La Corte dei Girasoli” di via Fiume 4 attivo uno spazio aggregazione e gioco dedicato a mamme e bambini dai 0 a 6 anni, ma anche sino a 10 anni se non frequentano la scuola, per incontrarsi, far giocare i bambini, essere accolti per conoscersi e stare insieme.