Emergenza siccità, volontari in azione per innaffiare le piante

Un gesto semplice ma al tempo stesso importante per il nostro futuro e soprattutto per quello degli arbusti piantumati pochi mesi fa in via Mantegna, ad Arcore.

Vista l’emergenza siccità ed il gran caldo di queste settimane, ieri sera, giovedì 21 luglio 2022, il presidente del comitato di frazione di Bernate Ivan Puleo, insieme al volontario della Protezione civile Emiliano Perego, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di dare vita ad un’operazione di innaffiatura straordinaria. Un intervento pianificato in accordo con l'Amministrazione comunale vista la grande calura e, soprattutto, la siccità che sta colpendo molte piante che si trovano sul territorio comunale arcorese.

Innaffiate le piante di via Mantegna

"In accordo con il sindaco Maurizio Bono e l'assessore ai Lavori Publici Lorenzo Belotti, su segnalazione di un commerciante della zona, per mantenere in vita le piante di via Mantegna, messe a dimora qualche mese fa, abbiamo deciso di andare di persona ad innaffiare - ha sottolineato il presidente Puleo - Abbiamo riempito una cisterna e ci siamo adoperati per mantenerle in vita".

Nel frattempo gli uffici comunali, vista l'emergenza siccità, nei prossimi giorni affideranno alla cooperativa "Lo Sciame" l'incarico di innaffiare le piante per evitare che possano morire.