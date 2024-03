Ennesima proroga per la ristrutturazione della scuola Rodari di Seveso, il capogruppo del Pd, Gigi Malerba: “Si rischiano di perdere i fondi del Pnrr”.

Ennesima proroga per la Rodari, a rischio i 3,5 milioni del Pnrr

Il consigliere comunale è tornato sulla questione della demolizione dell’edificio in via Fermi, “Il 5 marzo il responsabile unico del procedimento - Area territorio ufficio lavori pubblici - ha provato a trasmettere alla direzione centrale del dipartimento Affari Interni e territoriali di Roma la seconda richiesta di prologa dei termini in merito ai contributi di rigenerazione urbana. Se la prima prologa accordata aveva concesso un termine per la sottoscrizione del contratto con l’impresa esecutrice dei lavori al 31 marzo 2024, ora si chiede un nuovo termine al 31 gennaio 2025”.

Un ritardo da 3,5 milioni di euro

Una richiesta obbligata, “Visto la procedura avviata da Anac, la cui istruttoria è tutt’ora in corso e riguarda la verifica della correttezza degli affidamenti professionali in forma diretta senza una procedura negoziata previa manifestazione d’interesse, e considerati i costi da sostenere - evidenzia Malerba, che non nasconde le sue preoccupazioni - Il rischio che il Comune di Seveso perda contributi del Pnrr per 3,5 milioni di euro è oggettivamente presente e si somma alla mancata trasparenza sino ad ora praticata dall’Amministrazione comunale sulla vicenda e su tutto il procedimento. Una vicenda che ha visto il Comune perdere otto mesi di tempo prima di far svolgere, da un professionista esterno incaricato, la verifica del progetto della scuola dell’infanzia Rodari”.

Le preoccupazioni del capogruppo del Pd

Dopo la valutazione documentale e normativa, redatta dalla Società d’ingegneria ATI Project SRI nel 2017, il capogruppo del Partito democratico non si spiega perché sia stato scelto lo stesso professionista per ripetere la valutazione di un nuovo progetto che è lievitato a 6 milioni di euro. Malerba riprende quindi la risposta che il sindaco Alessia Borroni aveva dato a una sua precedente interrogazione sull’argomento: “L’Amministrazione ha intenzione di mettere in campo tutti gli sforzi politici e tecnici per riuscire a raggiungere l’obiettivo, cioè ricostruire la scuola Rodari indipendentemente dalla risposta dell’Anac e dai fondi del Pnrr”. Una risposta che Gigi Malerba giudica “vaporosa e preoccupante”, assicurando ai cittadini che non toglierà l’attenzione sulla questione e afferma che l’esito di questa vicenda sarà fondamentale per la vita di questa Amministrazione.