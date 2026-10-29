Enplin festeggia i 30 anni con Igor, l’intelligenza artificiale made in Meda

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Trent’anni all’insegna della tecnologia e dell’innovazione, dai sistemi informatici ai server, dai siti Internet alle app, fino ad arrivare all’intelligenza artificiale. E’ una storia fatta di passione, capacità, voglia di stare sempre al passo coi tempi, e anche di anticiparli, quella di Enplin, società di Meda specializzata in sistemi informatici e digitali fondata nel 1996. Non una semplice web agency, ma l’infrastruttura digitale delle aziende, un ecosistema unico di competenze costruito in trent’anni di lavoro reale.

Enplin festeggia i 30 anni di attività con l’intelligenza artificiale made in Meda

E per celebrare questo importante anniversario serve un «regalo» speciale, che verrà svelato in anteprima domani, venerdì 30 ottobre 2026, durante un evento privato a cui parteciperanno anche numerosi rappresentanti politici di Regione Lombardia: si tratta di «Igor», una tecnologia di intelligenza artificiale made in Brianza, e non nella Silicon Valley, sviluppata dalla Enplin in via Solferino per supportare le aziende nella gestione di cataloghi tecnici, prodotti complessi ed e-commerce.

Domani verrà presentato Igor

«In occasione dei nostri trent’anni di attività abbiamo pensato di progettare un assistente AI addestrato con contenuti e documentazione tecnica relativi ai prodotti venduti dai nostri clienti, in modo che possa aiutare chi naviga sui loro siti a trovare ciò che soddisfa le proprie esigenze – spiega Marco Martinoli, che gestisce la Enplin insieme al fratello Matteo – Una sorta di commesso virtuale che in base al prompt fornisce informazioni sulla merce e propone i prodotti più adatti alle proprie necessità».

Una storia iniziata nel 1996

Un’invenzione made in Meda che rappresenta il coronamento di una storia iniziata nel 1996 con la realizzazione delle reti informatiche e proseguita negli anni assecondando l’evoluzione tecnologica e digitale. Una storia iniziata grazie a papà Luciano, «che aveva una ditta di impianti elettrici e mi chiese di occuparmi di reti informatiche per rispondere alle richieste di alcuni clienti – spiega Marco – All’epoca studiavo Fisica all’Università e mi misi a studiare per ottenere la certificazione informatica. Poi nacque Enplin, acronimo di Engineering, planning e installation. Se non avessi seguito l’indicazione di papà oggi probabilmente non saremmo arrivati a questo punto…».

Dalle reti informatiche ai siti internet, fino all’intelligenza artificiale

Nel ‘97 il primo incarico importante, ovvero la rete informatica del distaccamento monzese della biblioteca dell’Università Bicocca, a cui ha fatto seguito la rete in fibra ottica dell’aeroporto di Hong Kong. Dal ‘99, con l’arrivo del web, si sono moltiplicate le richieste di siti internet, da Cancro Primo Aiuto all’America’s cup, ma anche quello del campione olimpico medese Igor Cassina.

«Nel 2006 abbiamo sviluppato la prima piattaforma e-commerce, che proponiamo tutt’oggi, mentre nel 2008 è nata l’unità interna per la produzione dei video – prosegue Marco – Ci siamo sempre evoluti, in linea con i rapidissimi cambiamenti del mondo digitale e tecnologico, dai social alla Seo, dai droni alla cable cam, dal software CHPX per generare le immagini dei tessuti dei complementi d’arredo al virtual tour del locale di Carlo Cracco “Carlo e Camilla in Segheria” di Milano, dalle scansioni 3D all’app di realtà aumentata per Leonardo fino alla prima variante di AI generativa nel 2024, per poi arrivare a Igor, la grande novità di quest’anno».

“Siamo in costante aggiornamento e vogliamo crescere ancora”

I cui dettagli saranno resi noti in anteprima durante la festa per i trent’anni di attività, un momento conviviale per celebrare i risultati ottenuti e per ringraziare tutto lo staff della grande famiglia di Enplin.