Enrica e Maria, dall'Rsa San Clemente ai banchi del "Dehon"

Giornata da ricordare per due ospiti dell'Rsa San Clemente di Villasanta, protagoniste sui banchi di scuola dell'istituto "Leone Dehon" di Monza. Enrica e Maria sono diventate professoresse per un giorno.

La vita in Rsa spiegata agli studenti

Un ritorno sui banchi di scuola, emozionante ma allo stesso tempo ricco di significati. Giornata da ricordare per Enrica e Maria, che sono state protagoniste di una bella iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Rsa Villa San Clemente e l’istituto scolastico monzese "Leone Dehon". Le due ultranovantenni hanno incontrato gli studenti di terza dell’istituto professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale: ne è nata una mattinata molto stimolante, in cui le due nonnine hanno raccontato la vita in Rsa e risposto alle numerose sollecitazioni arrivate dagli studenti, proiettati verso un futuro lavorativo che potrebbe portarli a svolgere la loro professione proprio in casa di riposo.

Incontro stimolante e ricco di emozioni

L'incontro è stato molto stimolante, sia per le due "nonnine" che per i ragazzi del Dehon.

"I nostri ragazzi hanno capito come gli anziani non siano persone ormai vicine alle fine - spiega la professoressa Anna Giovenzana, una delle responsabili del progetto - Sono donne e uomini che hanno ancora passioni, emozioni e desideri. Spesso ci sembrano far parte di un mondo distante dal nostro, soprattutto da quello dei ragazzi. Attraverso un incontro come quello con Enrica e Maria, invece, gli studenti possono rendersi conto di come quella degli anziani sia una realtà molto più vicina e di come questa sia sempre più importante nella nostra società. Qualcuno ha già espresso la volontà di cimentarsi in questo ambito una volta finita la scuola".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.