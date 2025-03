Entrano nel vivo i lavori di asfaltatura a Desio, le vie interessate

Sono partite nei giorni scorsi ed entrano nel vivo questa settimana le asfaltature di alcune importanti arterie stradali a Desio: il Comune ha stanziato 1 milione e 700mila euro per sistemare la pavimentazione di strade in diversi punti della città. Il termine dei lavori è previsto entro la primavera 2025.

Entrano nel vivo i lavori di asfaltatura

Si comincia con le vie Mascagni, Maestri del Lavoro e San Giuseppe in orario notturno per evitare di congestionare il traffico nelle strade ad alta percorrenza: dalle ore 21 alle 6 nei giorni 4,5,6 e 7 marzo 2025 sino al termine delle operazioni di fresatura e conseguente ripristino stradale con asfalti e segnaletica orizzontale, viene istituito il senso unico alternato, disciplinato da movieri e idonea segnaletica verticale luminosa, a tutte le categorie di veicoli, nel dettaglio:

• via Pietro Mascagni, nel tratto compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con via Maestri del Lavoro ed il confine territoriale con il Comune di Muggiò;

• via Pietro Mascagni, in entrambe le diramazioni poste a nord della rotatoria con via Maestri del Lavoro;

• via Maestri del Lavoro, nella diramazione posta in entrata sul territorio di Desio, provenendo dalla SS 36 del Lago di Como e dello Spluga, approssimandosi alla rotatoria con via Pietro Mascagni;

• via San Giuseppe, nel tratto di pertinenza comunale, in immissione ed uscita dalla SS 36 del Lago di Como e dello Spluga.

Due tipologie di intervento

Si suddividono principalmente in due gruppi gli interventi di manutenzione delle strade: i tratti collocati al centro della città, caratterizzati da traffico lieve o moderato (senza passaggio di mezzi pesanti) per la quale è previsto un intervento di rifacimento del solo tappeto di usura come dettagliato in seguito, e quelli relativi ad arterie principali che convogliano il traffico veicolare all’esterno o all’interno della città, caratterizzato da circolazione moderata o intensa (con passaggio di mezzi pesanti), per la quale è previsto un intervento di rifacimento anche dello strato di base.

Le vie interessate

LE STRADE DEL CENTRO ABITATO: via Armando Diaz (tratto lungo e tratto corto), via San Pietro, via Altiero Spinelli, via Alessandro Volta, via Carlo D’Adda, via Giovanni Belingeri, via Roma, via Giuseppe Verdi, via Brennero, via Due Palme e via Carlo Forlanini.

LE ARTERIE PRINCIPALI: via per Binzago, via per Cesano, via San Giuseppe, via per Seregno, via Gaetana Agnesi, via Oslavia e via Pietro Mascagni.

Altri interventi previsti

Tra gli interventi previsti sono in programma il taglio della pavimentazione stradale in corrispondenza dei collegamenti con altre vie, la rimozione superficiale del manto stradale con conseguente fresatura della sede per uno spessore di 4 o 8 cm, la messa in quote dei chiusini esistenti, la predisposizione della nuova segnaletica orizzontale, uno strato di base in conglomerato bituminoso (tout-venant), ove necessario, costituito da inerti graniglie e pietrischi e bitume preconfezionato. Lungo la via Gaetana Agnesi andrà inoltre realizzato un attraversamento pedonale rialzato completo di segnaletica verticale.