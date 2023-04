Sono due le aree gioco di Desio di proprietà comunale che saranno sistemate a breve per essere più fruibili dalla cittadinanza.

Entro l'estate il via ai lavori nelle aree gioco

La giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per gli interventi di riqualificazione delle aree ludiche attrezzate di via Trincea delle Frasche e via Kuliscioff, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’attrattività, oltre ad assicurare l’accessibilità e, laddove possibile, l’inclusività, così come previsto dal Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e dal Piano di Accessibilità Urbana (PAU) vigente.

Nuovi giochi e via le barriere

Una manutenzione straordinaria per una spesa di 218mila euro, dove l’Amministrazione, grazie a un contributo di Regione Lombardia, investe non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Si propone un filo conduttore che caratterizzi gli interventi e conferisca alle aree gioco riconoscibilità e attrattiva attraverso il richiamo ai soggetti e ai colori della contrada del "Palio degli Zoccoli" a cui appartengono.

"I fili conduttori sono inclusivi ed identitari"

“Sono i primi interventi di una serie che andrà a ridisegnare alcune aree gioco in città. I fili conduttori sono inclusivi ed identitari. Inclusivi perché abbiamo pensato a spazi che possano consentire ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità ed estendere l’impegno a quanti condividono l’importanza di vivere gli spazi verdi, senza che nessuno si senta escluso. Identitari perché questi spazi saranno legati al Palio degli Zoccoli, riportandone simboli e colori delle contrade in cui si trovano, per riscoprire e valorizzare la storia della nostra comunità locale. I lavori partiranno entro l’estate – afferma il vicesindaco e Assessore all’Ambiente Andrea Villa – Nel frattempo sono in via di conclusione i lavori in corso al parco delle nuvole, e saranno progettati i prossimi interventi per riqualificare le aree gioco di via Romagna nel quartiere Spaccone e in via Bosio, a San Giorgio. L’intervento di via Trincea delle Frasche, oltre a riqualificare il parco giochi, vedrà un intervento per limitare la velocità delle automobili. Un problema che si trascina da anni, creando una situazione di pericolo per ciclisti e pedoni, che con questo intervento si vuole limitare”.

I lavori in via Trincea delle Frasche

L’area gioco si trova a Desio, nella contrada San Carlo, una zona residenziale a bassa densità abitativa. Saranno create nuove pavimentazioni e percorsi in tema di accessibilità introducendo alcuni elementi che richiamino la contrada San Carlo e i suoi colori: l'azzurro e il grigio. Lo spazio sarà suddiviso secondo tre principali funzioni: aree gioco, aree per l’attività motoria e quella per il gioco libero.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree gioco con pavimentazioni in antitrauma, drenanti e accessibili, la formazione di un nuovo percorso di collegamento tra le aree gioco per facilitare l’accessibilità, il rifacimento del vecchio percorso con un nuovo tracciato ad uso misto, gioco, sport e svago, l’incremento di nuovi giochi per stimolare le attività di movimento e di socializzazione, arredi vari, una nuova fontanella con allacciamento alla rete idrica comunale, un marciapiede e un attraversamento pedonale rialzato per il rallentamento del traffico veicolare lungo via Trincea delle Frasche.

L'area gioco

L’intervento include il riposizionamento dei tre giochi esistenti (castello, altalena e bilico) in un nuovo layout, oltre ai quali saranno introdotti un gioco di rotazione con corde, (albero rotante), le collinette antitrauma con il trampolino elastico, il “Mondo” e il “Gioco dell’Oca” dipinti a terra, dove saranno riportati i simboli che caratterizzano il quartiere e il Palio degli zoccoli.

Le colline avranno un’altezza ridotta per mantenere la sicurezza durante il gioco e per renderle accessibili anche ai disabili. Saranno riposizionate inoltre le panchine esistenti intorno alle nuove aree, in modo che i genitori possano seguire i bambini durante il gioco.

I lavori in via Kuliscioff

L’area gioco di via Kuliscioff si trova nella contrada Bassa. Questo intervento vuole valorizzare il giardino, dotandolo di nuovi giochi e rendendolo accessibile. Saranno quindi realizzati: un collegamento tra le aree gioco per facilitare l’accessibilità, nuove aree gioco con pavimentazioni antitrauma, drenanti e accessibili, la ricostruzione del vecchio tracciato presente verso via Bandera, la sistemazione della vegetazione presente sul lato di via Bandera con abbattimenti e rimozione di ceppaie, oltre alla posa di panchine lungo il nuovo tracciato.

Saranno predisposte quattro aree pavimentate in antitrauma colorato utilizzando i colori della contrada, verde e arancione. I giochi esistenti in buono stato verranno riposizionati nel nuovo layout, per quelli nuovi saranno invece create due aree più piccole, ma idonee per mantenere la sicurezza di caduta: una per l’altalena a cestone e una per le dune antitrauma dove salire, scendere o rotolarsi.

Cura del verde

Nella zona verso via Bandera sono previsti gli abbattimenti delle piante ammalorate e la rimozione totale delle vecchie ceppaie con livellamento del terreno e rifacimento del prato dove necessario. Per valorizzare l’area e arricchire la funzionalità di relax, sono previsti 4 nuovi alberi lungo il percorso di attraversamento dell’area.