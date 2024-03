Era in pensione, ma tornò in servizio durante il Covid: premiato con la benemerenza su richiesta dei pazienti

Quando scoppiò la pandemia Covid era in pensione già da quasi un anno. Ma nel momento in cui c’è stato bisogno di lui, ha mollato tutto ed è tornato in servizio. Proprio per questo motivo, e per un senso del dovere fuori dall’ordinario, il dottor Lorenzo Radaelli verrà premiato con la benemerenza civica dal Comune di Carnate.

Tornò in servizio durante il Covid

Onorificenza alla quale è stato candidato nientemeno che dai suoi ex pazienti come forma di stima, ringraziamento e ammirazione per quanto fatto in una carriera lunga più di 40 anni. Storico medico di base, era entrato in servizio a Carnate il 1 giugno del 1977 subito dopo il periodo di leva militare, e qui è sempre rimasto fino al maggio del 2019.

La benemerenza del Comune

Mai avrebbe immaginato, però, che il peggio sarebbe arrivato proprio all’indomani del suo pensionamento con lo scoppio della pandemia. Nasce da qui il desiderio del dottor Radaelli di togliere il camice dal chiodo, riprendere quel servizio che aveva lasciato solo dodici mesi prima e rimettersi a disposizione. Attitudine e senso del dovere che sono sempre stati i veri capisaldi della carriera del medico. E che ora gli sono valsi anche l’encomio ufficiale da parte del Comune, che la prossima domenica 7 aprile gli consegnerà la meritata benemerenza civica.

