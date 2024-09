Erba alta a Desio, al lavoro la nuova ditta. Il vicesindaco, Andrea Villa, sta monitorando gli interventi.

Erba alta, la risposta alle lamentele

Diverse le lamentele pervenute in queste settimane al Comune per l'erba alta, l’assessore all’Ambiente e vicesindaco, Andrea Villa, ha preso nota delle critiche e delle tante segnalazioni, e sta seguendo gli interventi con l’obiettivo di archiviare il problema il prima possibile. "E’ vero che c’è stato un periodo di sofferenza, ma mi sembra che ci stiamo adoperando a fronteggiare al meglio la situazione", afferma.

Il taglio già effettuato in diverse zone della città

La nuova ditta si è messa al lavoro da inizio agosto e ha già effettuato i tagli in diverse zone della città, a San Giorgio, a Spaccone, nel parco dell’ospedale vecchio, in via Volta, nella zona dell’Eurotaverna e del centro, in via Kuliscioff, nell’area del PalaDesio, al parco delle Farfalle. Sono in programma i giardini delle scuole perché ripartono i centri estivi e per essere pronti con il nuovo anno scolastico, e il parco di Villa Tittoni. In questo momento ci sono due squadre che stanno operando, oltre a Gelsia che si occupa del diserbo dei marciapiedi. Ci sono le banchine da sistemare e le isole di traffico, poi a metà settembre si procederà con le siepi".

A inizio settimana l'intervento al parco di Villa Tittoni

Al Parco Tittoni, dopo una prima verifica della situazione, gli operai si sono messi all’opera già dall'inizio di questa settimana. "E la scorsa uno degli addetti ha effettuato la pulizia e la rimozione dei rami secchi, oltre alla messa in sicurezza dell’area, un’operazione preliminare al taglio dell’erba e alla sistemazione generale del polmone verde". Sotto osservazione anche la siepe ornamentale, il bosso, nel cortile d’ingresso a Villa Tittoni. Lo scorso anno era stata attaccata e gravemente danneggiata dalla Piralide. "Sono stati effettuati dei trattamenti, sembra che ci siano dei margini di ripresa - ha aggiunto Villa - Dovremo monitorare la situazione, ma ci auguriamo di riuscire a salvarla".