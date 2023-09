Erogata la prima tranche da 5 milioni, Fimer è salva

Fimer è a tutti gli effetti di Greybull/McLaren Applied.

Operazione da 50 milioni di euro

La società inglese ha erogato nella giornata di ieri, venerdì 8 settembre, la prima tranche di 5 milioni di euro nell'ambito dell'investimento complessivo di 50 milioni di euro per l'acquisizione di Fimer, azienda che produce inverte per il fotovoltaico e colonnine per le ricariche elettriche che ha il suo quartier generale a Velasca di Vimercate e un suo secondo stabilimento a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Scongiurato il fallimento

Lo tsunami della pandemia, successivo all'acquisizione del secondo stabilimento, aveva messo in ginocchio l'azienda, costretta a ricorrere al concordato in Tribunale con il rischio più che concreto del fallimento e dei licenziamenti collettivi.

Rischio scongiurato, dopo una serie di colpi di scena negli ultimi mesi, grazie all'operazione ora andata in porto con Greybull/McLaren Applied, che ha effettuato una prima iniezione di liquidità necessaria per la ripartenza.

"Assunto il controllo del Cda di Fimer"

"Greybull/McLaren Applied ha erogato oggi la prima tranche di 5 milioni di euro nell'ambito dell'investimento complessivo di 50 milioni di euro per l'acquisizione di Fimer - si legge in una nota diramata nella giornata di ieri, 8 settembre - L'operazione è conforme ai termini stabiliti dal Tribunale di Milano, che il 24 agosto ha approvato la richiesta di iniezione urgente di nuova finanza presentata da Fimer. Nell'ambito di questa transazione, Greybull/McLaren Applied ha assunto immediatamente il controllo del Consiglio di Amministrazione e acquisirà il 100% della proprietà di Fimer nell'ambito del processo concordatario. Ulteriori capitali saranno investiti secondo le necessità e in linea all'approvazione del Tribunale di Milano. Con questa operazione Greybull/McLaren Applied ribadisce il suo impegno e fiducia nella Fimer e guarda al futuro con ottimismo e determinazione per portare avanti i progetti e le sfide dell'azienda".

"L''inizio di un nuovo capitolo, Fimer sarà leader mondiale"