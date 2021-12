Visita a sorpresa

Il celebre cantautore ha ricevuto ieri, giovedì, la terza dose del siero nella farmacia del dottor Ranieri Limonta

Ospite speciale per la farmacia Ranieri di Ronco Briantino. Nella giornata di ieri, giovedì 2 dicembre, a fare capolino all’interno dell’attività di via Pio XI è stato Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti sceglie Ronco Briantino per il vaccino anti Covid

Il cantautore ha infatti scelto la nota farmacia brianzola per completare il ciclo del vaccino anticovid. Il famosissimo artista nel pomeriggio di ieri è stato ospitato dal dottor Ranieri Limonta per la somministrazione della terza dose del vaccino contro il Covid-19. A renderlo noto è stata la stessa farmacia che ha pubblicato una bella foto sui suoi canali social con la didascalia: «Anche Eros si vaccina!».

La foto diventa subito virale

Uno scatto che è stato subito tempestato di like e di reazioni positive da parte dei ronchesi e dei fedelissimi clienti della farmacia. Alcuni hanno anche commentato rammaricandosi di non essere passati in giornata nell’attività ronchese mancando una foto ed un autografo insieme al cantante.