Esercitazione della Protezione civile, attenzione alle modifiche alla viabilità

Attenzione alle modifiche alla viabilità, domenica 13 novembre a Vimercate, a causa di auna esercitazione della Protezione Civile.

Esercitazione della Protezione civile a Vimercate

Come comunicato in queste ore nella giornata di domenica il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha in programma una esercitazione nell'area di via Galbussera. la zona duqnue non sarà accessibila al traffico dalle 8 della mattina fino alle 17.

In particolare sarà chiuso al traffico il tratto di via Bergamo compreso fra via della Costituzione e via Galbussera.

Le modifiche alla viabilità prevedono che il traffico proveniente dalla ex SP2 direzione Vimercate-Monza venga deviato su via Galbussera mentre quello proveniente da via Milano in direzione Trezzo sull'Adda dovrà deviare su via S. Maria Molgora e sulla nuova SP2 "Bananina".

