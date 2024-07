Esordio in una sala gremita per il "Sironi bis"

Una sala gremita, tanta emozione e anche un pizzico di commozione e di... polemica.

Questi gli ingredienti dell'esordio del Consiglio comunale di Agrate insediatosi ieri, martedì 2 luglio. Tanti volti nuovi, tante donne e tante novità anche nella composizione a far da contorno all'inizio del secondo mandato del sindaco Simone Sironi, appoggiato da una coalizione di centrosinistra.

Il giuramento del sindaco

Ad aprirle le danze è stata la consigliera anziana (con il maggior numero di preferenze ottenute) Elena Cantù. A lei il compito, dopo le formalità di rito, di lasciare la parola al primo cittadino per il giuramento sulla Costituzione, a cui sono seguiti l'inno nazionale e il discorso di insediamento di Sironi.

Il discorso del sindaco

"E' un piacere vedere questa sala così gremita, con tante persone unite da un unico interesse: per la vita politica di Agrate, per il bene comune - ha detto il sindaco prendendo la parola dopo il giuramento - Non è facile descrivere a parole l'emozione dall'essere qui a distanza di 5 anni dalla prima volta. E' un mix di gratitudine per il sostengo ricevuto, rispetto assoluto per tutti gli agratesi, consapevolezza e responsabilità per il ruolo. La frase del giuramento è semplice: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana". In poche parole, però, c'è tutto il senso di essere qui. Siamo qui per cercare di fare la nostra parte per rendere il mondo più bello. A chi verrà dobbiamo consegnare una comunità più bella, dinamica e accogliente. Dobbiamo avere ben chiaro che siamo qui per prenderci cura di tutta la comunità di Agrate, rappresentando l'istituzione che più di tutte ha l'onere e l'onore di essere al servizio delle persone. Siamo riconoscenti a chi prima d'ora ha servito la nostra comunità e che ora ha lasciato il posto a chi oggi siede qui per la prima volta. Un ringraziamento particolare anche agli altri due candidati sindaco Massimo Bosisio e Luigi Porta. Arriveranno giorni e situazioni difficili, ostacoli non previsti. Proprio allora dovremo dimostrare di essere qui in nome e per conto delle persone di Agrate".

La dedica alla famiglia

Sironi ha poi naturalmente ringraziato i cittadini che gli hanno rinnovato la fiducia, soffermandosi però anche su 4.746 agratesi aventi diritto al voto che non si sono recati alle urne.

"Dobbiamo fare di tutto per far tornare alle persone la voglia di appassionarsi alla politica - ha tenuto a sottolineare Sironi - A cominciare dai giovani. Penso anche alle mie figlie (Gaia ed Emma), le mie giovani donne presenti qui stasera insieme alla mamma (Stefania). Le loro parole e il loro sguardo sono per me la misura di tutto".

La lettera della figlia

A tal proposito il sindaco ha anche dato lettura di alcuni passaggi di una lettera che la figlia maggiore Gaia gli ha inviato subito dopo la chiusura delle urne, il 9 giugno scorso.

La presidente del Consiglio comunale

Tra le novità di questo mandato, alla luce del superamento della soglia dei 15mila abitanti, anche la necessità di eleggere un presidente del Consiglio comunale. Come ampiamente anticipato, la scelta è caduta su Margherita Brambilla, esponente del Pd e assessore nel precedente mandato, eletta con i voti della maggioranza di centrosinistra. Il centrodestra aveva invece puntato sul candidato sindaco Massimo Bosisio. Nel suo discorso di insediamento Brambilla ha sottolineato l'emozione e l'orgoglio per essere il primo presidente eletto, per di più donna.

La nuova Giunta

Attesa anche la comunicazione sulla nuova Giunta, composta per due quinti da donne e per tre quinti da esordienti.

I due assessori uscenti riconfermati sono Claudio Galli (Istruzione, Servizi scolastici, Asilo Nido, Sport, Promozione del commercio e attività produttive e Politiche della frazione di Omate e a cui Sironi ha anche affidato il ruolo di vicesindaco) e Marco Valtolina (Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Piano di Governo del Territorio, Attuazione del programma, Urbanistica). Le novità sono invece Benedetta Missaglia (Politiche sociali, Politiche per la famiglia, Politiche per la casa), Anita Cocina (Politiche culturali e tempo libero, Biblioteca, Tutela dei diritti civili e Pari opportunità) e Roberto Strabello (Lavori pubblici, Patrimonio, Politiche ambientali e Mobilità).

Le deleghe ai consiglieri comunali

Come da tradizione il sindaco ha affidato deleghe specifiche a consiglieri di maggioranza. In particolare Elena Cantù continuerà ad occuparsi (come fatto nei 5 anni precedenti nel ruolo di assessore) di Bilancio; a Margherita Brambilla la gestione del progetto del cineteatro Duse, gestione dei Rifiuti, Comunicazione, Rete Belca- Costruire l'Europa; a Federica Orsi Economia Solidale, Pace e Cooperazione internazionale; a Laura Brambilla Politiche educative 0-6 anni; a Roberto Frigerio Sensibilizzazione alla Legalità e Lotta alle mafie; a Manuel Spadafora Politiche per la Terza Età, Disabilità e Benessere degli animali; a Claudio Meregalli Smart city, Politiche energetiche e Comunità energetiche; a Riccardo Sala le Politiche giovanili; a Danilo Riva i Servizi sociosanitari presso la Casa di Comunità; a Giovanna Amodio il Bilancio partecipato.

I capigruppo

L'insediamento del Consiglio comunale è stata anche l'occasione per la definizione dei capigruppo. Per la maggioranza a guidare i consiglieri di "Insieme per Agrate" sarà Roberto Frigerio, per il Partito democratico Riccardo Sala, per "Agrate futura" Giovanna Amodio. Per la minoranza Massimo Bosisio in qualità di candidato sindaco, Chiara Brambilla per "Agrate ideale", Roberto Mancino per Fratelli d'Italia e Luigi Porta per la "Lista civica agratese".

Bosisio all'attacco

Non solo applausi e sorrisi, però, nella prima seduta. A scaldare gli animi ci ha pensato il leader del centrodestra Massimo Bosisio.

Nel sottolineare l'alto dato dell'astensionismo, Bosisio ha voluto rimarcare, rivolgendosi alla maggioranza come "la vostra vittoria - ha detto - è frutto anche del voto di persone che alle Elezioni europee hanno scelto il centrodestra da voi disprezzato".

Bosisio ha poi proseguito sottolineando il proprio rammarico per non aver ricevuto, dopo il voto, una telefonata (da parte del sindaco) in particolare per essere invitato alla cerimonia di proclamazione del primo cittadino e per la mancanza di apertura e confronto sulla scelta del presidente del Consiglio comunale.

"Ricordo - ha sottolineato Massimo Bosisio - che le minoranze rappresentano il 47% degli agratesi - Ci aspettiamo, come dimostra questo esordio, poca disponibilità al confronto da parte di questa maggioranza. Per questo motivo promettiamo da parte nostra un'attività intensa ".