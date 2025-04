Esprinet Group, leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, annuncia il lancio del “Generational Board”, un’iniziativa che mira a favorire la collaborazione tra le diverse generazioni di dipendenti e a tradurre le loro esperienze in progetti concreti. L’iniziativa coinvolge 13 dipendenti in Italia e 15 tra Spagna e Portogallo, selezionati tra 89 candidature raccolte internamente.

Esprinet lancia il "Generational Board"

Esprinet Group lancia il "Generational Board"; per promuovere il dialogo intergenerazionale e stimolare l'innovazione aziendale.

Il Generational Board ha come obiettivo principale la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo, dove le diverse generazioni possano confrontarsi, condividere idee e sviluppare soluzioni innovative. Grazie a questo progetto, Esprinet intende migliorare la vita aziendale, rafforzare il senso di appartenenza dei dipendenti e stimolare la crescita professionale all’interno del Gruppo.

“Il Generational Board rappresenta una nuova opportunità per Esprinet di valorizzare le esperienze di tutte le generazioni, creando un ambiente dinamico e aperto al confronto - afferma Ettore Sorace, HR Director di Esprinet Group - Vogliamo incoraggiare la collaborazione tra diverse esperienze professionali, affinché ogni dipendente possa contribuire al successo dell'azienda e all'innovazione dei processi”.

I membri del board lavorano a stretto contatto con il dipartimento HR per sviluppare progetti che ottimizzino l’ambiente lavorativo e favoriscano l’engagement dei dipendenti. L’iniziativa include anche la partecipazione a moduli formativi su competenze trasversali, per stimolare la crescita professionale e promuovere un continuo aggiornamento.

L’iniziativa prosegue con un monitoraggio costante dei risultati, con l’obiettivo di garantire l’efficacia dei progetti e un impatto positivo sull’intera azienda.