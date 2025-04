Esselunga sbarca anche ad Agrate Brianza. Il colosso della grande distribuzione aprirà in paese uno dei suoi store.

Esselunga ad Agrate in un'area tra Sp13 e A4

La convenzione urbanistica con il Comune è già stata siglata, a seguito dell’approvazione del Piano attuativo. Ora manca solo la presentazione da parte del grande marchio del permesso di costruire.

L’area interessata è quella denominata Tp6, un comparto tra la provinciale Sp121, l’autostrada A4 e la rampa che porta alla Sp13.

Un’area da tempo commerciale, rimasta a lungo ferma al palo, su cui è prevista la realizzazione di due lotti, entrambi commerciali.

Media struttura di vendita

"Si tratterà di una media struttura, quindi con un’area di vendita che non potrà essere superiore ai 2.500 metri quadrati (per intendersi con dimensioni più ridotte di quella di Vimercate, ndr) - ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Marco Valtolina - Dopo l’approvazione del Piano attuativo. la proprietà avrebbe avuto un anno di tempo per sottoscrivere la convenzione urbanistica. Cosa che invece è avvenuta nel giro di poche settimane. Credo quindi che a breve venga presentato il permesso di costruire".

In cambio anche una rampa di accesso alla provinciale

Un’area sicuramente strategica per Esselunga, a ridosso della provinciale e ben visibile anche dall’autostrada. Un progetto che, già con la realizzazione del primo lotto (sulle tempistiche del secondo, anch’esso con destinazione commerciale, non ci sono ancora notizie) avrà delle ricadute importanti per Agrate. Innanzitutto l’operazione nel suo complesso garantirà alle casse del Comune un introito, sotto forma di oneri di urbanizzazione, per circa 2 milioni di euro. Inoltre Esselunga si impegna, in accordo con la Provincia, a realizzare una nuova rampa di collegamento tra la Sp121 e la Sp13 in direzione Monza. Chi oggi, infatti, proviene da Carugate, per imboccare la provinciale verso Monza deve raggiungere la rotatoria dove sorgerà il nuovo complesso commerciale, invertire il senso di marcia e imboccare la rampa nella direzione opposta.

"La nuova opera, totalmente a carico del privato, avrà un valore di 800mila euro e risolverà non pochi problemi di traffico», ha spiegato ancora l’assessore Valtolina.

Le altre contropartite

Non è tutto perché l’operazione prevede nel suo complesso una riduzione di superficie consumata rispetto al precedente piano e l’ampliamento della fascia verde di rispetto tra il nuovo insediamento commerciale e l’autostrada. Qui il privato si impegna a realizzare un nuovo bosco con manutenzione a suo carico per 30 anni. Sempre a spese di Esselunga verrà realizzata anche la nuova strada di ingresso al comparto commerciale. Il sostanza il quarto braccio della rotatoria. Una strada pubblica che andrà a servire anche la zona dove ora insiste il vecchio depuratore dell’azienda Star, la cui area come noto è oggetto di un piano di rigenerazione. Area del depuratore che, a rigenerazione completata, è destinata ad ospitare una struttura ricettiva.

Infine Esselunga, alla firma della convenzione urbanistica, ha già versato nelle casse del Comune 40mila euro da destinare al sostegno del commercio locale.