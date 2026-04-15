L'iniziativa, dal titolo “Mindfulness per genitori", ha l'obiettivo di aiutare mamme e papà a fermarsi, ricaricarsi e ripartire

Dopo il grande successo della prima edizione di marzo, con i posti andati esauriti in pochi giorni, il Comune di Concorezzo propone la seconda edizione del corso “Mindfulness per genitori (che ce la stanno mettendo tutta)”. Obiettivo dell’iniziativa è aiutare mamme e papà a fermarsi, ricaricarsi e ripartire con strumenti nuovi, affrontando con maggiore consapevolezza il proprio ruolo educativo.

Essere genitori oggi: riparte il corso promosso dal Comune

Il percorso, a numero chiuso, prevede tre incontri gratuiti in programma lunedì 11, 18 e 25 maggio, dalle 17.30 alle 19, in Villa Zoja. Le lezioni saranno un’occasione per apprendere strategie utili alla gestione dello stress e delle emozioni legate alla genitorialità, ma anche per confrontarsi con altri genitori. Gli appuntamenti saranno condotti da una pedagogista e accompagnati da pratiche di mindfulness.

Le dichiarazioni di sindaco e assessore

“Mettere al centro i rapporti e le relazioni è per l’Amministrazione comunale una priorità: la comunità nasce anche da qui, da famiglie e relazioni consapevoli – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio –. La grande partecipazione e le numerose richieste di iscrizione rappresentano per noi la conferma di un’esigenza reale, che abbiamo saputo intercettare e alla quale vogliamo continuare a dare risposta concreta. Come amministrazione proseguiamo dunque su questa strada, offrendo occasioni di riflessione, crescita e formazione. Dopo il corso prematrimoniale civile abbiamo deciso di dedicare tempo e attenzione anche al ruolo genitoriale, oggi sempre più delicato in una società in continua evoluzione. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere la genitorialità e che si affianca ad altri strumenti già attivi a Concorezzo, come i Patti digitali, pensati per accompagnare le famiglie nella gestione consapevole delle nuove tecnologie”.

Dell’iniziativa ha parlato anche l’assessore alle Pari opportunità Laura Della Bosca:

“Sostenere la genitorialità significa anche promuovere il benessere e la qualità delle relazioni familiari. Questo percorso rappresenta un’occasione concreta per offrire ai genitori strumenti utili e uno spazio di confronto, favorendo una crescita condivisa e una maggiore consapevolezza nella vita quotidiana. Come Amministrazione siamo impegnati su più fronti e continueremo a investire in iniziative dedicate alla genitorialità, così come nei percorsi rivolti alle coppie, a partire dai corsi prematrimoniali civili, con l’obiettivo di accompagnare le diverse fasi della vita familiare. Allo stesso tempo stiamo lavorando anche a nuove proposte dedicate alla fascia anziana della popolazione, perché riteniamo fondamentale prenderci cura delle relazioni e del benessere delle persone in ogni età della vita. Essere al fianco delle famiglie, in tutte le loro forme ed evoluzioni, resta una priorità per l’Amministrazione comunale”.

Per iscrizioni: comunicazione@comune.concorezzo.mb.it