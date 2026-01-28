Essere genitori oggi: tre incontri per fermarsi e ripartire

Il Comune di Concorezzo ha organizzato il corso “Mindfulness per genitori (che ce la stanno mettendo tutta)”

Un momento per fermarsi, ricaricarsi e ripartire con strumenti nuovi. È questo l’obiettivo del corso “Mindfulness per genitori (che ce la stanno mettendo tutta)”, organizzato dal Comune di Concorezzo e dedicato a mamme e papà che desiderano affrontare con maggiore consapevolezza il proprio ruolo educativo.

Gli incontri

Il percorso (a numero chiuso) prevede tre incontri gratuiti, in programma il 26 febbraio e il 5 e 12 marzo dalle 18.15 alle 19.45 in Villa Zoja, e offrirà strategie utili per la gestione dello stress e delle emozioni legate alla genitorialità, favorendo una relazione sempre più empatica e costruttiva con i figli. Gli appuntamenti saranno condotti con il supporto di una pedagogista, affiancata da pratiche di mindfulness.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma del Comune di Concorezzo dedicato alla cura delle relazioni.

“Dopo il corso prematrimoniale civile – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio – abbiamo deciso di dedicare tempo e attenzione anche al ruolo genitoriale, oggi sempre più delicato in una società in continua evoluzione. Con questo corso vogliamo offrire ai genitori uno spazio per fermarsi e poi ripartire più consapevoli, con maggiori competenze per migliorare giorno dopo giorno il rapporto con i propri figli. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere la genitorialità in un contesto, come quello italiano, in cui la contrazione delle nascite è ormai un trend consolidato e che si affianca ad altri strumenti già attivi a Concorezzo, come i Patti digitali, pensati per accompagnare le famiglie nella gestione consapevole delle nuove tecnologie”.

“Sostenere la genitorialità significa anche promuovere benessere e qualità delle relazioni familiari – ha commentato l’assessore alle Pari opportunità Laura Della Bosca– Questo percorso rappresenta un’occasione concreta per offrire ai genitori strumenti utili e uno spazio di confronto, favorendo una crescita condivisa e una maggiore consapevolezza nel quotidiano. Compito dell’amministrazione comunale è essere al fianco delle famiglie e supportarle nel loro percorso. Lo abbiamo fatto con le coppie di fidanzati e vogliamo continuare a farlo anche nella fase della genitorialità”.

Per iscrizioni: comunicazione@comune.concorezzo.mb.it