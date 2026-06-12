Più pattugliamenti serali e controlli interforze per sicurezza e vivibilità dal mese di giugno

Con l’avvio della stagione estiva, la Polizia Locale di Vimercate intensifica la propria presenza sul territorio attraverso il “Progetto Implementazione dei Servizi di Polizia Locale 2026”, il piano operativo che ogni anno consente di rafforzare l’attività di presidio e controllo in risposta alle esigenze specifiche dei mesi più caldi. Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta di mercoledì 10 giugno.

Estate sicura: potenziati i controlli della Polizia Locale per la gestione della movida

Il progetto si svilupperà nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre, con servizi aggiuntivi concentrati nella fascia serale tra le 20 e le 24, per un totale di oltre 450 ore distribuite su non meno di 26 giornate di potenziamento.

Gli obiettivi sono molteplici: contrastare le situazioni di degrado e i comportamenti che compromettono il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici; verificare il rispetto delle norme da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi; intervenire su fenomeni di guida scorretta nelle ore serali.

Nuove norme e strumenti operativi

Tra le novità di quest’anno, il piano tiene conto delle disposizioni introdotte dal Decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026, convertito nella Legge n. 54 del 24 aprile 2026, che ha ampliato gli strumenti a disposizione delle polizie locali per il contrasto dei comportamenti devianti, estendendo tra l’altro l’applicazione del daspo urbano e dei provvedimenti di allontanamento.

Un ruolo centrale sarà svolto dai servizi interforze. Nell’ambito del progetto sono programmate almeno cinque giornate di controllo coordinato con Carabinieri e Polizia di Stato, in linea con le indicazioni della Prefettura di Monza e Brianza per rafforzare le sinergie operative sul territorio.

Le parole del sindaco