Un evento benefico per finanziare l'oasi felina Miciolandia di Seregno. Appuntamento sabato pomeriggio per iniziativa dell'associazione Cani e mici per amici.

L'evento benefico per Miciolandia

Sabato 15 giugno, nel pomeriggio, l'associazione Cani e mici per amici promuove in via Togliatti 38 a Seregno un evento di beneficenza per grandi e piccini, in collaborazione con il centro ippico Il Dosso. Dalle 14.30 alle 18.30 previsti un giro pony e la degustazione di torte, con offerta libera di cinque euro.

Il ricavato all'associazione

Il ricavato della manifestazione, con il patrocinio del Comune, sarà interamente devoluto all'associazione Cani e mici per amici, con sede legale a Macherio e sede operativa a Seregno. In particolare i fondi saranno destinati alla cura dei mici delle colonie feline e per l'oasi felina Miciolandia in via di realizzazione a Seregno: i lavori sono in corso, ma le spese sono ingenti per edificare le casette riparo per i gatti, oltre a recinzioni, cancelli e allacci.