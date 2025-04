E’ passato mezzo secolo ma sono bastati uno sguardo d’intesa e un abbraccio per tornare seduti sui banchi di scuola della classe 5C del 1975 alle elementari Bagatti Valsecchi di Varedo.

Ex alunne si ritrovano con la maestra dopo 50 anni

Sabato 5 aprile alcune ex alunne si sono ritrovate, ben cinquant’anni dopo, con la loro maestra, Luisa Gorla: un incontro indimenticabile che ha suscitato forti emozioni nel cuore di tutte.

«L'accoglienza è stata travolgente - hanno ammesso le ex alunne varedesi - un caloroso applauso ha salutato l'ingresso della maestra, che ha subito voluto abbracciare ciascuna di noi, ricordando con incredibile precisione i nostri nomi e cognomi. La commozione era palpabile, con molte di noi che non riuscivano a trattenere le lacrime».

Nonostante siano passati parecchi anni, le ex studentesse ricordano con grande affetto la maestra che le ha accompagnate con professionalità, pazienza e grande umanità durante il percorso dei cinque anni delle elementari.

Dopo la strepitosa accoglienza, la maestra non ha solo salutato le sue ex allieve, ma ha anche evocato i ricordi dei suoi insegnamenti, riflettendo sui tratti caratteriali che aveva osservato in ognuna di loro durante il suo lavoro a scuola.

«Ogni parola, ogni commento era così preciso e penetrante che sembrava che il tempo non fosse mai passato - hanno notato le ex allieve emozionate - L'interpretazione dei suoi ricordi è stata così commovente che l'atmosfera si è trasformata in un momento di riflessione e gratitudine».

Una reunion che ha regalato tante emozioni: «Un incontro che ha toccato il cuore di tutte, ricordando l'importanza di quei legami che vanno oltre il tempo e lo spazio».