Ex arbitro internazionale di rugby, oggi è il presidente della Consulta Sport di Usmate Velate

Maurizio Vancini, già premiato cittadino benemerito di Usmate Velate con la “Spilla d’oro” nel 2010 per la sua carriera come arbitro internazionale di rugby ed eletto nel 2021 dall’Assemblea delle Società Lombarde presidente del Comitato Regionale Lombardia di Rugby, è il nuovo presidente della Consulta Sport e Tempo Libero del Comune di Usmate Velate.

La nomina (in sostituzione del presidente dimissionario Davide Callegari) all’unanimità delle associazioni e dei cittadini presenti, è avvenuta nei giorni scorsi nel corso della Consulta che ha visto anche la partecipazione di Pasquale De Sena, assessore con delega alla Promozione dello Sport, e di Lucia Traversi, consigliere comunale delegata allo Sport. L’obiettivo condiviso dal neo-presidente, dall’Amministrazione comunale e dalle persone sedute al tavolo è quello di rilanciare l’attività sportiva sul territorio anche con iniziative che avvicinino le famiglie alle realtà locali.

Attualmente, fanno parte della Consulta 10 associazioni usmatevelatesi oltre ad alcuni cittadini particolarmente interessati dalla tematica, ma uno dei primi obiettivi sarà proprio quello di ampliare la rappresentatività nell’organo istituzionale dedicato alla promozione sportiva del territorio.

“Per questo motivo, abbiamo pianificato per il prossimo anno l’organizzazione di un mese che sia interamente dedicato allo sport, interpretando l’attività fisica come stimolo per la crescita personale, educativa e relazionale dell’individuo – afferma l’assessore De Sena – La Consulta avrà il ruolo di cabina di regia, inglobando le proposte che ci giungeranno dai sodalizi del nostro territorio”.

La figura di Maurizio Vancini è peraltro garanzia di professionalità: la motivazione della “Spilla d’oro” consegnata nel giugno del 2010 a Vancini si ricollegava proprio ai “successi professionali a livello nazionale e internazionale e per la disponibilità a contribuire con la sua esperienza alla crescita del Velate Rugby 1981 e dei valori dello sport”. Lo scorso febbraio, fu lo stesso Vancini a consegnare al sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, e all’assessore allo Sport, Pasquale De Sena, una “palla ovale” utilizzata nel massimo campionato italiano di rugby, riaffermando il legame concreto che unisce Usmate Velate con questa disciplina sportiva.

“L’Amministrazione Comunale garantirà pieno ascolto alle proposte della Consulta per far sì che i progetti possano essere tradotti in iniziative concrete per la cittadinanza – conclude De Sena – La professionalità di Maurizio Vancini e le sue straordinarie capacità di dialogo col tessuto associativo rappresentano lo strumento ideale per ampliare la platea di proposte sportive sul nostro già florido territorio. La Consulta si riunirà ad inizio 2023 per definire il mese dello sport che calendarizzeremo fra la primavera e l’estate”.