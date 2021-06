Ex colleghe si ritrovano a distanza di cinquant'anni

A Seregno ex colleghe si ritrovano a distanza di circa cinquant'anni, grazie all’appello lanciato sui social e a una vecchia foto. Sono le ex dipendenti della Trancia moderna, azienda che si trovava in via Fermi.

Ex colleghe si ritrovano dopo cinquant'anni

A distanza di cinquant'anni si sono ritrovate dopo l’appello diffuso sui social, con una vecchia foto in bianco e nero. La bella iniziativa è stata lanciata da una donna per aiutare la zia a rintracciare le vecchie colleghe del gruppo di lavoro della Trancia moderna, intorno agli anni Sessanta.

L'azienda ha chiuso negli anni Settanta

Dopo l’appello sui social, tramite la figlia, si è fatta viva una 81enne di San Carlo che aveva lavorato nell'azienda per una decina di anni, a partire dal 1960. La Trancia moderna, azienda di lavorazione del legname, si trovava in via Fermi a Sant’Ambrogio e ha chiuso i battenti alla fine degli anni Settanta.

Riconosciute le lavoratrici nella vecchia foto

Grazie alla foto in bianco e nero, sono state riconosciute tutte le colleghe e molte vivono ancora nella zona. “E’ stato forse il periodo più bello per me", commenta la pensionata di San Carlo, contattata dal Giornale di Seregno. L'intera vicenda, con l'intervista e le foto sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.