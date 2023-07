Ex comparto Pozzoli, ecco chi è il proprietario

Ci sono voluti quattro mesi, ma finalmente si sa chi è il nuovo proprietario, che ha battuto all'asta il Comune, dell’area ex Pozzoli, in via della Cooperazione, a Verano Brianza

Area aggiudicata per 360mila euro

Ad aggiudicarsi il lotto all’asta giudiziaria del 2 marzo, «battendo» il Comune che ha fatto un’offerta di 350.000 è stata la srl Stella Immobiliari di Michele Autuori che è uno dei proprietari a Verano anche della Farmacia Moderna in via Cadorna. L’area è stata aggiudicata per 360.000 euro.

Il Comune voleva realizzare un Polo della salute

Dieci mila euro in più rispetto a quelli messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, sufficienti però per far sfumare il progetto del Polo della Salute, fortemente sostenuto dal Comune, ma osteggiato dalle minoranze e da diversi cittadini del centro.

«Abbiamo appreso che il lotto al quale eravamo interessati è stato acquistato dall’immobiliare di Autuori, proprietario anche della farmacia Moderna - precisa il primo cittadino Samuele Consonni - al momento non sappiamo ancora nulla sul progetto che si intende realizzare in quel comparto. L’area si trova su un terreno del comune e non potrà essere usata nè per il residenziale, nè per nuovi supermercati. Non si potrà neppure spostare la farmacia, poichè sono già state assegnate sul territorio le zone per le farmacie private. In via della Cooperazione avrebbe potuto essere allocata solo la farmacia comunale, in base ai criteri fissati dal piano».

Nessun progetto concreto per ora

Il futuro di quel lotto per il momento è vago anche per gli acquirenti, che hanno potuto fare solo un primo sopralluogo sull’edificio:

«Non ci hanno ancora consegnato l’immobile - ha spiegato Michele Autuori - i tempi per sbloccare tutte le pratiche e sgomberare il contenuto all’interno sono lunghi. Al momento non abbiamo un’idea precisa di come riqualificare e trasformare quel comparto, ma la nostra famiglia ha anche una società che produce principi attivi farmaceutici ed integratori alimentari, potremmo, ad esempio, anche decidere di sposare a Verano la produzione».

Il nuovo proprietario potrebbe dialogare con l'Amministrazione

Idee che sono solo delle possibilità, così come potrebbe essere possibile anche un dialogo aperto e costruttivo con il Comune: «Abbiamo seguito da vicino tutta la vicenda e conosciamo bene l’interesse del Comune per quell’area e il desiderio di creare una sorta di polo medico, non è detto che non se ne possa parlare. In via informale un primo contatto con l’Amministrazione c’è già stato, è venuto a trovarmi il vicesindaco. Ma è stato solo un semplice incontro. E’ tutto prematuro».

Se ne parlerà probabilmente dopo l’estate, nei prossimi mesi. Resta però tra i progetti del Comune quello di creare un polo con tutti i servizi sanitari e chissà che non si possa concretizzare qualcosa con la Stella immobiliare.