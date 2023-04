Ex Fossa, il rilancio affidato agli Arcieri

E’ la società sportiva «Arcieri dell’Airone» (con sede distaccata a Besana in Brianza) il soggetto selezionato per il rilancio dell’ex Fossa, l’impianto di proprietà comunale da anni dismesso e in stato di abbandono a Carate.

La scorsa settimana è stato reso noto l’esito della graduatoria finale redatto dalla commissione giudicatrice che ha vagliato le due proposte presentate a fine marzo dalla società di tiro con l’arco e dalla «Real Ceredo Asd», società calcistica con sede a Seregno.

Gli «Arcieri» hanno ottenuto il punteggio finale di 78,33 in base ai criteri definiti per l’offerta; 51,67 quello della associazione seregnese. Erano state 4 le realtà che avevano risposto alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune per la riqualificazione e la gestione dell’impianto di via Foppe. Solo due quelle che invece si sono fatte avanti con proposte di progettualità e investimento sul centro intitolato ad Augusto Viganò.

Sull’area, come noto, con la nuova variante al Pgt approvata dal centrodestra è stata modificata la destinazione con vocazione sportiva, diversa rispetto a quella pensata cinque anni fa dal governo di centrosinistra che prevedeva di inserirla invece nella formazione di un nuovo parco aperto che collegasse Villa Cusani, le Romagnosi, la «Fossa» stessa, fino ad arrivare alla creazione di un belvedere verso il Lambro.

(nella foto di copertina l’ingresso dell’impianto sportivo comunale conosciuto come «La Fossa» in via Caslini e intitolato a Augusto Viganò)