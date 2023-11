La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione, la seconda programmazione economico finanziaria 2023 degli interventi di bonifica riguardanti il territorio regionale.

Ex Lombarda Petroli, 500 mila euro di fondi regionali per il risanamento ambientale

Tra le priorità di finanziamento che vengono considerate nella programmazione finanziaria per gli interventi a favore delle Amministrazioni locali per la realizzazione 'ex officio' degli interventi di bonifica, ci sono il completamento e/o l'avanzamento delle operazioni già avviate e oggetto di precedenti finanziamenti deliberati dalla Giunta regionale. Tra i progetti è stato finanziato, con 500 mila euro, la caratterizzazione integrativa del 'lotto E' dell'area ex Lombarda Petroli a Villasanta.

"Il tema legato alle bonifiche e al risanamento dei territori inquinati - ha dichiarato l'assessore Maione - è priorità assoluta di questa Giunta. Soprattutto su situazioni che si protraggono da decenni, stiamo dando una svolta decisa a tutela dei cittadini e dell'ambiente".

L'intervento a Villasanta

Il 'lotto E' dell'ex raffineria Lombarda Petroli, è stato oggetto dell'evento di sversamento doloso di idrocarburi in data 23/02/2010. Il Comune di Villasanta con determinazione nel 2011 ha approvato il Piano di Caratterizzazione relativo al Lotto E, e ne è stata autorizzata l'esecuzione alla Società Lombarda Petroli. Il piano a oggi non risulta ancora realizzato, né risultano avviate le attività di indagine e le attività di dismissione dei serbatoi, preliminari alle indagini di caratterizzazione.

Per questa area, ad oggi, permane la situazione di indifferibilità ed urgenza e l'obiettivo di dare continuità agli interventi di risanamento ambientale dell'area ex Lombarda Petroli (la bonifica dei lotti B, C e D dell'ex sito industriale è oggetto di finanziamento attraverso le risorse del PNRR).

Il Comune di Villasanta ha presentato istanza di finanziamento per la caratterizzazione integrativa del 'lotto E' dell'area ex Lombarda Petroli.

Corbetta "500 mila euro di fondi regionali per il risanamento ambientale"

“Bene lo stanziamento di Regione Lombardia, per cui ringrazio l’Assessore Maione, che ha deliberato 500 mila euro al comune di Villastanza, in provincia di Monza e Brianza, per intervenire sull’ex raffineria Lombarda Petroli - ha detto Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione - Grazie a questi fondi regionali sarà possibile integrare gli studi e avere dati più approfonditi sul lotto E, fortemente interessato dallo sversamento doloso nel 2010 di idrocarburi che purtroppo, mancando di una progettualità sulla bonifica dell’area, non era stato oggetto di interventi previsti dal PNRR. In questo modo il Comune, tramite la società ARIA S.p.a., potrà intervenire per dare continuità alle operazioni di risanamento ambientale dell’area in questione. L’attenzione all’ambiente di Regione Lombardia, soprattutto quando riguarda il tema delle bonifiche o del risanamento di territori inquinati, è una priorità assoluta”.

Questo il commento di Alessandro Corbetta in merito alla delibera regionale sulla seconda programmazione economico finanziaria 2023 degli interventi di bonifica.