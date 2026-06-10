Un contratto preliminare di compravendita per la cessione definitiva dell’ex Ospedale di Vimercate per un importo complessivo di 4 milioni 850 mila euro, di cui 1,5 milioni di euro già incassati come acconto. Questo quanto ha siglato lo scorso 28 maggio l’Asst Brianza con la società Devero Costruzioni s.p.a.

Ex Ospedale di Vimercate, siglato il preliminare di vendita

Al prezzo della cessione dell’ex nosocomio si aggiunge inoltre la realizzazione da parte di Devero di una struttura sociosanitaria del valore di circa 5 milioni di euro da cedere all’ASST brianzola. Nelle prime ipotesi, la struttura sarebbe dovuta essere il Presst (poi rinominato Casa di Comunità). L’edificio però nel frattempo è stato realizzato ed attivato davanti al nuovo ospedale. L’ipotesi più probabile al momento sarebbe quindi quella della riqualificazione delle vecchie Medicine di via Cereda (l’unico comparto del vecchio ospedale che non è stato venduto al privati), che potrebbero essere ristrutturate, ospitando altri servizi sociosanitari.

Le dichiarazioni del Direttore Generale

Un passo dunque molto importante per un area urbana centrale nel Comune di Vimercate ormai dismessa da anni, che dunque ora tornerà a vita nuova e che ha lasciato molto soddisfatto il Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi.

“Il raggiungimento di questo accordo segna la positiva conclusione di un iter di vendita complesso, la cui vicenda era iniziata nel lontano 2009, portando a un risultato a cui hanno offerto un fondamentale contributo tutti i miei collaboratori coinvolti, che ringrazio”.

Un iter complesso

Dopo il susseguirsi, a partire dal 2023, di due aste che non hanno portato alla vendita – una prima con base di circa 9 milioni di euro più 2 milioni di opere di bonifica e una seconda ribassata del 10% a circa 8 milioni e 200 mila euro – anche la terza e ultima asta con base a 7 milioni e 350 mila euro circa non ha visto pervenire offerte pari o superiori alla stessa, ma la previsione della possibilità di considerare anche offerte inferiori ha permesso di concludere una trattativa privata con Devero, quale unica offerente, con opere di bonifica a carico dell’acquirente.

Nuove prospettive per l’area

L’accordo, che ha consentito ad ASST Brianza di dismettere l’immobile evitando ulteriori oneri o spese, segna quindi un momento cruciale per la storia di Vimercate, chiudendo una situazione patrimoniale rimasta aperta per anni e aprendo una nuova fase di riqualificazione e sviluppo dell’area. L’atto di compravendita procederà ora verso le sue fasi finali.